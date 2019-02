San Juan es parte del top 5 de los mejores destinos mundiales para mirar las estrellas

Ubicado a 1.500 metros sobre el nivel del mar y a 180km de la ciudad de San Juan, en el partido de Calingasta, se encuentra Barreal. Un pueblo con pocas luces, muy poco viento y en casi 300 noches al año no hay nubes, por eso ofrece condiciones óptimas para avistar estrellas. La zona está regulada por normas estrictas que limita su desarrollo urbanístico para asegurar que estas condiciones ideales se mantengan, lo que permite ver estrellas fugaces, y hasta quizá la Vía Láctea.

Allí se encuentra el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), que data de principios de la década de 1980 y se dedica a la investigación astronómica. Y como el 40% de los argentinos planea hospedarse en un alojamiento alternativo en 2019, no hay nada mejor que dormir ahí mismo, ya que el complejo ofrece la oportunidad de reservar uno de sus tours nocturnos mensuales, del que pueden participar tan solo unas pocas personas. Durante el día, los visitantes podrán disfrutar de la belleza de la Cordillera de los Andes y pasear por el parque nacional a caballo.

Este pequeño pueblo, ubicado en la costa este de Uruguay, no tiene carreteras principales, y solo se puede acceder a él en pick-ups o a pie. Cabo Polonio no tiene energía eléctrica ni luces en las calles, y no hay otros pueblos o ciudades cerca. Esta oscuridad genera las condiciones perfectas para observar las estrellas. La única energía eléctrica proviene de generadores personales y, durante el anochecer, la mayoría de los lugares se iluminan con velas. La única edificación conectada a la red eléctrica de la zona es el faro. Además se recomiendan ver los lobos marinos y disfrutar de sus bellas y tranquilas playas.

Dónde hospedarse: Narakan es un verdadero refugio bajo las estrellas. Este hostel, ubicado en la playa, ofrece deliciosa comida y habitaciones privadas que poseen balcones con vista al mar.