San Juan cocina su proyecto de Presupuesto y podría estar listo en menos de 20 días

Los puntos más fuertes

El mantenimiento de los incentivos a la producción es uno de los puntos prioritarios que, por pedido del gobernador, será tratado de manera especial. Es que como viene marcando el gobernador Sergio Uñac en sus discursos, la impronta es generar empleo para que la producción no decaiga. Para eso, todos los proyectos que se encaren en la provincia deberán tener el propósito de activar la mano de obra sanjuanina; porque la intención es seguir achicando los índices de desempleo, que hasta ahora son los más bajos de Cuyo.









Mantener la obra pública lo máximo posible para fomentar el trabajo, es otra de las aristas fundamentales para el gobierno provincial. A sabiendas que no contará con el Fondo Federal Solidario de la Soja (FoFeSo) que le aportaba unos $800.000 por año, el proyecto se diseñó teniendo en cuenta que ese dinero no iba a llegar.









El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, había tomado la decisión de no incluirlo desde el momento en el que Nación comunicó la quita de este aporte. "Cuando la Nación tomó la decisión de quitarnos el fondo, no le vi ninguna chace de una vuelta atrás. No me extraña que se haya confirmado la negativa de la vuelta del FoFeSo porque era un derecho de exportación que le corresponde a la Nación. Fue buena idea participar a las provincias y a todos los municipios, sobre los movimientos de la soja, pero así como la impuso por decreto tenían derecho a sacarlo", expresó el funcionario y aclaró. "Hemos armado el presupuesto provincial sin contar con el fondo de la soja. Esa decisión la habíamos tomado en virtud de lo que yo pensaba: que no íbamos a contar con ellos".









Otro golpe significativo en las arcas públicas tiene que ver con la quita de subsidios al transporte que implicaba un ingreso de $1.300 millones, con los que ahora no se contará. Ese dinero, que iba destinado a la asistencia al transporte público quedará sin efecto, por lo cual la Provincia deberá hacerle frente a ese gasto, así como se comprometió a hacer el mandatario provincial.









En tanto, a los municipios les tocará recibir por primera vez en la historia, la porción correspondiente a la coparticipación municipal, gracias a la ley que se aprobó hace poco tiempo en Diputados. Esto comprende el reparto del 20% de fondos provinciales y del 14,5% de los fondos nacionales. La porción que recibirán será del 15,5% e ingresará en el nuevo presupuesto.