En San Juan aumentaron las denuncias de estafas por el bono de 10 mil pesos

Este mes se han registrado 19 denuncias relacionadas con este beneficio. Desde Defraudación y Estafas explicaron que no hay que entregar datos telefónicos.

Desde que el Gobierno Nacional anunció el pago de 10 mil pesos del programa Ingreso Familia de Emergencias, en San Juan se incrementó un 50% las estafas relacionadas a este beneficio.

Demetrio Illanes, de Defraudación y Estafas de la Policía de San Juan, indicó que durante el mes de abril se han recepcionado 19 denuncias, cuando el mes pasado rondaban entre cinco y siete.

Desde la Policía hacen hincapié en que la gente entienda que no le van a comunicar por teléfono o en persona que percibirán los 10 mil pesos por lo tanto no tienen que entregar ningún dato particular, ni cuenta bancaria.

La modalidad usada por los delincuentes es el pedido de que la persona vaya hasta un cajero, solicite un préstamo y lo transfiera a otra cuenta. También le hacen crear una cuenta de home banking hasta llegar a pedirle los datos de seguridad para manejar las cuentas.