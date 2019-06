San Juan adhirió a la Ley Nacional del cultivo medicinal del cannabis

La Cámara de Diputados aprobó el Mensaje Nº 0039 y Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que adhiere la provincia de San Juan a la Ley Nacional Nº 27350, de investigación médica y científica del uso medicinal, paliativo del dolor y terapéutico de la planta de cannabis y sus derivados. La finalidad es adoptar todas las acciones necesarias tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población.









El presente Proyecto de Ley plantea en su artículo tercero que la autoridad de aplicación a través de los organismos pertinentes promoverá estudios e investigaciones relacionadas con el uso del cannabis con los fines previstos en el artículo primero, para profundizar los conocimientos acerca de nuevos saberes sobre su uso.









También establece que favorecerá la participación de personas jurídicas que estén relacionadas a la temática, en coordinación con organismos dependientes de la autoridad de aplicación, para establecer pautas y protocolos precisos de investigación y uso medicinal de los principios activos del cannabis con la única finalidad de mejorar los determinantes de la salud propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).





Asimismo, en su artículo cuarto instituye que la autoridad de aplicación elaborará un plan para el cultivo, producción y comercialización de cannabis con fines científicos, medicinales y terapéuticos, contemplando todas las etapas de la cadena de valor respectivas. Sobre este apartado, el diputado Fernando Moya manifestó su oposición y propuso una moción para suprimir el artículo porque considera que, "por un lado, no sería necesario porque sabemos que el gobierno debe reglamentar esta ley, lo cual tendrá su correspondencia con las normas regionales. A la vez, me parece que al decir "los mecanismos que sean necesarios", es una expresión que queda muy abierta a lo que el Poder Ejecutivo determine y a su vez es muy amplia porque contempla toda la cadena de valor, desde el cultivo hasta la comercialización, por lo cual me parece que este artículo, que creo que es bien intencionado, podría dar lugar a interpretaciones que no reflejan la intención que tenemos los legisladores al incluir este artículo de la ley. Creo que no es necesario y creo que justamente da la posibilidad de algunos efectos no queridos". La moción de Moya fue rechazada por los diputados y el proyecto fue aprobado con veintidós votos positivos tal cual como fue presentado por los despachos de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Salud y Deportes.