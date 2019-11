San Juan adhirió a la Ley Micaela y todos los poderes deberán capacitarse en materia de género

Las sesiones del día jueves en el Poder Legislativo de San Juan, fueron históricas en materia de género. Es que no solo se aprobó que Flagrancia intervenga en los hechos de violencia de género, sino que también se adhirió a la Ley Micaela.





En la decimoquinta y última sesión del período ordinario se estipuló a través de 32 votos que los tres poderes del Estado se capaciten de manera en materia de género y en la temática sobre la violencia contra las mujeres. La norma propone la adhesión de la provincia a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 27.499, que establece la capacitación obligatoria para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.











La diputada provincial, Graciela Seva, una de las impulsoras de esta adhesión habló con sanjuan8.com y dijo que hacía tres meses que el proyecto tenía estado parlamentario por lo que pensó que no se trataría. Por eso celebró la adhesión y dijo que es vital que todos los empleados de la administración pública se capaciten. La diputada se mostró preocupada en cuanto a las estadísticas que dio a conocer la dirección de la Mujer, el pasado 25 de noviembre, y dijo que San Juan no es ajena a una realidad nacional que se cobra la vida de una mujer cada 24 horas en el país.





"Esta ley obligará por ejemplo a los todos los agentes, oficiales y comisarios a que se preparen en género y a entender que a veces las mujeres no denuncian no porque no quieran sino por miedo", dijo Seva a este diario.





La legisladora adelantó que una vez que se reglamente la ley la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Humano y Social, a través de la dirección de la Mujer; además aclaró que se insta a las organizaciones civiles y gremiales a sumarse a esta capacitación y así romper con los estereotipos sexistas que prevalecen en muchas instituciones.





Caso Micaela García





La joven de 21 años, oriunda de Concepción del Uruguay y residente de Gualeguay, era militante política por el JP Evita de su ciudad, participante activa del movimiento #NiUnaMenos y estudiante de Educación Física.





El 1 de abril de 2017 fue vista por última vez a la salida de una fiesta del boliche King de la localidad entrerriana. Su cuerpo fue hallado en una estancia de esa localidad. La autopsia determinó que la muerte se produjo por estrangulamiento y además, que había sido violada.





La Justicia dictaminó que la chica fue raptada por Sebastián Wagner, un hombre de 30 años que estaba preso acusado de violar a dos mujeres, pero tenía el beneficio de salidas transitorias otorgadas por el juez de Ejecución de Entre Ríos Carlos Rossi. Wagner fue condenado a prisión perpetua por el delito de "abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causae y violencia de género", por los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo.