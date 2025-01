Salvador Olivares relató su dramática experiencia tras ser arrastrado por la creciente

Durante su relato, Olivares compartió la angustia que vivió mientras se mantenía a flote con las ramas. "Empecé a sentir golpes de muchas cosas, hasta que pude agarrar unas ramas en los brazos y con ello me mantuve a flote. Y recibía golpes, de un lado de otro. Me daba cuenta que iba hacia arriba, en una oscuridad terrible", contó, destacando lo difícil que fue luchar contra la corriente.

Finalmente, logró llegar a un área más tranquila del río. "Con ese tronco llegué hasta el Río, y ahí pude flotar más tranquilo, no tan agitado, como el caudal iba más lento. Pude manotear unos arbustos y salí. Estaba muy cansado y me quedé al costado y pasé la noche así", dijo, visiblemente agotado por la experiencia. "Me ponía mal porque no sabía de mis compañeros, si estaban bien o mal", agregó, refiriéndose a los demás ocupantes de la camioneta.