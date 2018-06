Salud Pública vacunará contra la gripe durante julio

La funcionaria agregó que "si bien en el último mes ha aumentado la cantidad de personas que se han vacunado, aún no hemos llegado al 100 por ciento. Aumentó el porcentaje de embarazadas a quienes estamos llegando prácticamente al 50 por ciento. Recordemos que no solamente se protege a la mamá sino también el producto de la gestación, y esto es muy importante porque sabemos que, si la mamá tiene una influenza de cualquier tipo que sea, H1N1 o una influenza del tipo estacional, las complicaciones en muchos casos, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, pueden llegar a una internación o a un aborto espontáneo. Entonces en estos casos la vacunación es doble".





"Tenemos menos de 50 por ciento en toda aquella población con enfermedades crónicas, o sea, pacientes obesos, diabéticos, pacientes con enfermedades renales, enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas que deben vacunarse. Y en otros grupos también han acudido un poco más pero aún no llegamos a la meta, estos son, los niños de 6 meses a 2 años, las puérperas y el grupo de los pacientes con enfermedades crónicas. De todos modos, estamos a tiempo de hacerlo, recién empieza el invierno y la vacuna está disponible en todos los centros de Salud y el Vacunatorio de 7 a 18 hs.", añadió.





Asimismo, Jofré recordó que "aquellas personas que están dentro del grupo de riesgo, que ya tienen en su carnet de vacunación la certificación de que han sido vacunados en años anteriores, no hace falta que vuelvan con la orden del médico. Es importante destacar que los grupos de riesgo deben volver a vacunarse, el virus de la gripe es un virus con características especiales, muta, va cambiando, entonces todos los años para la gripe hay una vacuna nueva. En este caso la vacuna tiene tres cepas, una de ellas protege contra el H1N1 y este año principalmente trae dos cepas nuevas, o sea que es una vacuna con amplia cobertura".





Para finalizar la profesional recomendó que asistan a los centros de Salud y no se automediquen para evitar complicaciones: "Habitualmente piden antibióticos y esto no es necesario porque la gripe es un cuadro viral y más aún en el grupo de riesgo como son los pacientes inmunodeprimidos. Habitualmente puede ser que no tengan todos los síntomas así que lo que se sugiere es consultar a la brevedad ya que hay un tratamiento específico, si el médico considera que ese paciente se tiene que internar, se le toma muestra y se le da una medicación que es el Oseltamivir que es una medicación que llega desde Nación y nosotros desde Epidemiología ya hemos distribuido".