Salud advirtió a las embarazadas cómo cuidarse ante la pandemia del coronavirus

Ante el avance de la pandemia COVID-19, Salud Publica alertó a las mujeres embarazadas en qué casos extremos deben recurrir a las guardias. En caso de no tener algunos de los síntomas abajo mencionados, se les aconseja no salir de las casas.

ARDOR O DOLOR AL ORINAR: síntoma de infección urinaria y/o vaginal. Esta infección puede llegar hasta la bolsa de las aguas y romperla.

PÉRDIDA DE SANGRE (SIMILAR A MENSTRUACIÓN): síntoma de desprendimiento placentario.

PÉRDIDA DE LÍQUIDO: síntoma de rotura o fisura alta de bolsa, tuvo que haber contracciones sí o sí para que esto suceda.

FIEBRE: seguramente la madre se está defendiendo de alguna infección, la taquicardia fetal es lo que hay que solucionar prontamente.

DISMINUCIÓN O AUSENCIA DE MOVIMIENTOS FETALES: el niño que se mueve es el que está sano, los bebés son muy sabios y siempre avisan cuando NO la están pasando bien, se quedan quietos para ahorrar energía.

DOLOR INTENSO DE CABEZA: es el primer síntoma de hipertensión.

EDEMA (TOBILLOS, MANOS, CARA): otro síntoma de hipertensión.

CONTRACCIONES MUY LARGAS Y DOLOROSAS: depende de la edad gestacional, serán oportunas o no, siempre hay que consultar.

Asimismo, a continuación se enumeran los signos de alarma durante el puerperio:

Pérdidas abundantes o con olor fétido

Dolor excesivo similar al de ovario

Si el bebé no succiona bien o no quiere el pecho, controlar que estos no se pongan turgentes, dolorosos, rojos y con temperatura elevada

Fiebre

No defecar normalmente después de 5 días

Dolor intenso en la zona de puntos, sea parto vaginal o cesárea

Mal estado general antes del próximo control con el médico

Si la mamá está muy angustiada, triste o desbordada

En caso de presentar estos síntomas acercarse por el hospital de cabecera más cercano en su departamento. En el caso del Departamento Rawson por el Centro de Adiestramiento Rene Favaloro, en calle Tierra del Fuego s/n (ex Rotonda) y en Capital al Centro de Salud Monseñor Báez Laspiur, en calle Sarmiento y López Peláez s/n.