Salen a completar los calendarios de vacunas de rubeola y sarampión

Para reforzar los índices de vacunación de la provincia, las distintas zonas sanitarias salieron a terreno a completar esquemas, levantar coberturas de vacunación e identificar la población a cargo para la próxima campaña que se extenderá desde el 1 de octubre al 30 de noviembre.









Será la Campaña de Vacunación contra Sarampión y Rubeola, que en el caso de San Juan tendrá como objetivo inmunizar a los a los más de 55 mil niños de entre los 14 meses y los 4 años de edad.









Desde el pasado fin de semana, personal de las zonas sanitarias comenzó a relevar datos sobre cantidad de niños, vacunas faltantes, porcentaje de cobertura, entre otras reseñas y a capacitar al personal que participará de la campaña nacional.









En la Zona Sanitaria I ya relevaron la parte sur del departamento Santa Lucía, desde el barrio Villa María hasta el límite con 9 de Julio.









En Capital, el sector norte y oeste; en la Zona III, los departamentos Albardón, Jáchal e Iglesia rastrearon los niños, objetivos de la campaña, y levantaron cobertura.









Finalmente en las zonas sanitarias II y V, hicieron capacitación del personal que participarán de la misma.









En general, si bien los vacunadores ya recorrieron casi toda la provincia, los porcentajes de inmunización son bajos y quedan muchos niños por vacunar. Esto no se debe a la falta de vacunas ni personal, es una disposición particular de los padres que por distintos motivos o múltiples factores no llevaron ni llevan a sus hijos a vacunar ni participaron de las campañas anteriores.









"En realidad creemos que es por desconocimiento de las consecuencias", dijo la doctora Mónica Jofré, jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia. "No sabemos qué pensar, falta consciencia de la importancia de las vacunas en los menores", añadió.









"Con este trabajo intentamos levantar la cobertura de vacunación y detectar la población objetivo de la próxima campaña que comenzará en octubre", sostuvo la jefa de Inmunizaciones, licenciada Marita Sosa, a cargo del Vacunatorio provincial.









"Notamos que los problemas de falta de vacunación se dan en los departamentos más rurales o alejados a la Capital. Las diferencias varían entre los distintos grupos etarios, pero en general, falta mucho para ser un porcentaje óptimo. Estamos por debajo de lo que esperábamos" expresó Sosa.









La campaña se realizará en todos los centros sanitarios públicos y la expectativa apunta a que la presentación espontánea sea importante más allá de la tarea que se realiza en terreno con los vacunadores.