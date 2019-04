El llamado le recordó a La vaga que además de mujer, madre, emprendedora, vecina, contribuyente, estudiante, hermana y amiga era hija. Su madre, que generalmente se desenvuelve sola, no podía con un trámite donde había que entrar a una página web, generar una clave, llenar planillas, con rapidez cibernética porque el sistema espera veinte minutos y si no sos lo suficientemente listo, o tuviste a mano los quince mil datos que te pide, chau, a llorar al campito. Otra vez, volver a empezar que aún no termina el juego, laralá, laralá.





Ah, ah, ah, pero eso no es todo. Obvio que no. (Estamo en Argentina, tenemo a Maradona, a Messi, al dulce de leche. ¡El granero del mundo somo! Estamo en Argentina, el país del pa-pe-li-to) Esa es solo una partecita que hace sentir campeona a cualquiera: obtener la declaración jurada y el vep.





-¿Qué es el vep, hija?





-Volante electrónico de pago, mami.





No sería nada levantarse temprano y hacer la cola. Sino rogar que los papeles estén correctos para no volver mañana y pasado y pasado mañana hasta el infinito y más allá.





Mientras esperaban, paradas y muertas de frío, La vaga leía el whatsapp de su hermano: "Buenas! Sí, me imaginé que sería así. Teneme al tanto y vemos. Abrazos. Saludos al Igna y a los chicos". Una técnica digna del mago David Copperfield.





Un viejito se había venido a las once de la noche de ayer y otra señora había mandado al nieto a hacer la cola. Con las historias que La vaga escuchaba, se podría escribir una novela dramática, o una antología de cuentos de terror. Pero nadie la leería porque vivimos en una sociedad negadora y psicópata.





Para estar ahí, acompañando a su madre, La vaga tuvo que mandar a los chicos con su ESMA quien renegó un poco porque él solo puede los fines de semana, a veces. Para estar ahí, haciéndose cargo de su rol de hija, había tenido que hacer un paréntesis en su rol de madre. (¿Dónde está el patriarcado y su mecanismo de control social? ¡Acá, está!)





Se levantó una niebla inusual para estos pagos del sol y la semita. La cola empezó a moverse. ¿Qué son los viejos? ¿Peregrinos de trámites incomprensibles y burlescos? ¿Figuras fantasmagóricas que buscaban su redención a través de un par de sellos y firmas? ¿O el salame analógico de los digitales sánguches políticos?