"Sabroso, me encanta Sabroso": el líder de la banda grabó un mensaje para Ángela Vallejos

A pesar de que los sanjuaninos saben que a Ángela Vallejos le gusta "de toda música", tienen en claro que su corazón está con Sabroso. Por eso, cuando la banda cuartetera llegó a San Juan este fin de semana aprovechó para mandarle un mensaje a la joven, que fue candidata a la corona de Caucete con la esperanza puesta en ser parte de la Fiesta del Sol, en 2014.





Si bien, la caucetera no logró su cometido –no fue elegida para representar a su departamento- consiguió mucho más. Una entrevista que realizó el año que intentó "candidaterse" la catapultó a la fama por las ocurrentes respuestas que brindó. Ángela se convirtió en un personaje muy querido por los sanjuaninos y proclamado en las redes sociales. Por la repercusión que tuvo y su trascendencia a lo largo de los años, el líder de una de las bandas más populares de la Argentina le envió un cálido saludo de cara a fin de año.





"¿Ángela cómo estás? Sé que sos fanática de Sabroso. Te saludo a través de esta cámara y te deseo todo lo mejor, hermosa. Te mando un beso enorme y te deseo felices fiestas y un 2018 lleno de prosperidad", expresó Wally Mercado.

Mirá el saludo de Wally a la sanjuanina





Las frases que la llevaron a ser "leyenda"

-"Sabroso, me encanta Sabroso".

-"El motivo que me llevó a candidatearme es que es la primera vez que me he candidateado, porque siempre hay que probar algo nuevo".

-"El intendente me dice: andá a Turismo y ahí te van a anotar".

-"Me encanta bailar... de toda música".

-"Me encantan los paisajes de Caucete como la Difunta y San Ceferino".

-"Por lo que yo veo".





Reviví la desopilante entrevista a Ángela





Así se presentaba Ángela, entre las candidatas

