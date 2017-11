Ruiz Botella tras el accidente: "Estuve sin conocimiento por dos semanas"

Gustavo Ruiz Botella no puede creer todavía cómo cambió su vida desde la madrugada del 7 de noviembre, cuando protagonizó un siniestro vial y se estrelló de lleno contra un árbol. "Estuve dos semanas sin conocimiento y con respirador" , dijo el secretario de Hacienda de Ullum a sanjuan8.com.

Luego de 21 días de estar en una clínica privada, bajo cuidados especiales, el doctor le cedió su pedido de continuar la internación en su domicilio y hoy Gustavo está en su hogar. "Mi familia está muy feliz, mis hijas pasaron de pensar que posiblemente no iban a tener más a su padre a estar de vuelta en casa" , comentó Gustavo con voz emocionada.

Es que la violencia del choque contra un eucaliptus le ocasionó politraumatismos múltiples, por lo que estuvo dos semanas en Terapia Intensiva y los últimos días en Intermedia. En esta última etapa recuperó la conciencia y comenzó a sentir los dolores de los golpes sufridos. Pero también la evolución fue cada vez más notoria, le retiraron el suero y recuperó la ingesta normal de comidas.





"Del accidente no me acuerdo nada, todo lo que sé es porque me lo han contado", sostuvo Ruiz Botella. Incluso, la pérdida de memoria que padece abarca los tres días anteriores al siniestro vial.





De los golpes recibidos, el funcionario tiene quebraduras en las costillas y en la clavícula, a la altura del omóplato izquierdo, por lo que debe mantener reposo y tomar calmantes. En unas semanas podrá comenzar con rehabilitación para retomar el movimiento en la zona afectada.