Rugbier sanjuanino sobre el crimen de Fernando: “Siento vergüenza ajena como apoyan a los detenidos”

Gastón Escobar (19) transmitió su experiencia como jugador, en el marco de la polémica de si se trata o no de un deporte que genera violencia en quienes lo practican. “No eran 11 jugadores de rugby, eran 11 estúpidos alcoholizados y drogados que atacaron cobardemente en patota”.

El crimen de Fernando Báez Sosa en manos de 11 rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell conmociona a la sociedad e instaló la polémica acerca de que si ese deporte genera violencia en quienes lo practican. En este marco, un jugador sanjuanino aseguró que los acusados “están manchando al deporte que enseña valores” y agregó que “siente vergüenza ajena por aquellos que apoyan a los detenidos”.

En el piso de Canal 8, Gastón Escobar (19), jugador del Club Alfiles, contó que practica rugby desde los 7 años y que su profesor fue el encargado, al finalizar cada entrenamiento, de transmitirles que debían ser humildes y respetuosos, tanto adentro como afuera de la cancha. “El club te enseña valores y respetos, está en uno saber si lo va a tomar o dejar”, remarcó y agregó que “para ser bueno en un deporte, hay que ser buena persona primero, ese es el secreto”.

Respecto a lo sucedido con los rugbiers acusados por el crimen de Fernando, subrayó: “Siento un poco de vergüenza ajena al ver los videos y mensajes de amigos que apoyan a los detenidos. No eran 11 jugadores de rugby, eran 11 estúpidos alcoholizados y drogados que atacaron en patota, lo que me parece bastante cobarde porque si era uno sólo, no se metía”.

Si bien aseguró que nunca le tocó vivir una situación de violencia, no niega que existan. Recordó que alguna vez cuando jugaron en otro club (no quiso dar nombres), “hemos recibido insultos y agresiones sólo por tener más: mejor preparación física y gimnasio, movilidades e indumentaria”.

“Me da vergüenza ajena porque están manchando a un deporte que me enseñó muchos valores, tanto para aprender como para enseñar a otros y lo recomiendo porque es saludable”, expresó Gastón. Además, dijo que espera que “la justicia tome cartas en el asunto para que den el ejemplo y no quede impune”.