Rubén Uñac sobre el discurso de Macri: "Creo que lo peor no ha pasado todavía"

El senador aseguró que, desde la banca opositora, están intentando trabajar para que la situación mejore, sin embargo, "no se puede cuando se tienen ciertas apreciaciones", afirmó. Asimismo, aclaró que los dichos del presidente no fueron del todo acertados, en su parecer: "Yo creo que lo peor no pasó. Creo que los argentinos piensan lo mismo".

Uñac mencionó con descontento que una vez aprobado el presupuesto 2018 en el Senado, un día después, se cambiaron las metas de inflación. "Macri dijo que la inflación bajó y claramente no es así", remarcó.

Debate sobre el aborto El senador nacional reafirmó su postura por el "sí, a la vida", pero reconoció que "son debates que se deben dar". "Creo que no le podemos escapar a estos temas, tal como cualquiera que el pueblo pida", manifestó.





Rubén Uñac, el senador nacional por San Juan, dialogó con N8 desde su despacho en el Senado luego del mensaje anual del presidente Mauricio Macri, en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. "La verdad es que me dejó el no compartir –claramente- el diagnóstico que hizo de la realidad. Todos podemos compartir sus deseos de que nos vaya mejor a todos, pero el resto no", dijo.