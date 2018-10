"Sentí un dolor muy grande por la misma situación de lo ocurrido. La noticia me sorprendió a la madrugada, cuando me enteré de lo ocurrido. Me levanté, fui al santísimo y le pedí a Dios que renovara en nuestro querido padre Pepe el don del llamado, su amor y particularmente su presencia", relató.









Asimismo, pidió que no se juzgue este tipo de situaciones, más bien que se ore por la conversión del sacerdote que terminó escrachado por una persona desconocida, que dijo ser un joven de 18 años. "Creo que Dios va a acompañar a este sacerdote que le ha dado mucho a San Juan, como tantos otros. Los buenos cristianos no se escandalizan de estas cosas sino que recuerdan las palabras de San Pablo: "Llevamos un tesoro en vasijas de barro". "Más que nunca tenemos que, los sacerdotes, acordarnos de que Dios no nos va a abandonar".













Los chats que se conocieron este fin de semana dejaron en evidencia al párroco de Santa Teresita del Niño Jesús, quien luego reconoció que obró mal y pidió perdón, solicitando que sea separado de sus cargos dentro de la Iglesia. Esto no quiere decir que dejará el ministerio, hasta tanto no transite el camino de contención y soporte espiritual que le debe el Arzobispado.





