Rodríguez: "Hay un 20% más de locales comerciales desocupados en el microcentro"

En este contexto es que "hay un 20% más de locales comerciales desocupados en el microcentro", aseguró el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan (CCSJ), Hermes Rodríguez, en diálogo con Canal 8. Este dato surgió del relevamiento realizado en junio de este año en comparación con el mismo periodo del 2018, sondeo que se hace anualmente.









Rodríguez comentó que hace 15 años no se ven locales desocupados en la peatonal y actualmente se da, como sucedió en la esquina de General Acha y Rivadavia, donde un banco con mucho respaldo económico debió trasladarse por el alto costo del alquiler. "Hay muchos locales comerciales en manos de pocos propietarios y la espalda económica de ellos hace que no les influya en su economía alquilar el lugar o no", resaltó.





Uno de los aumentos de servicios que afectará a los comerciantes será, sin dudas, el incremento de la energía eléctrica, que se estima sería de 17% aproximadamente. "Cuando hay bajas ventas, cualquier tipo de incremento se siente y mucho. Esta presión fiscal es parte de este incremento y repercute, por ejemplo, en el costo que mensualmente tiene que afrontar cualquier comerciante", explicó Rodríguez.





"El comerciante comienza a achicarse, este es uno de los motivos. Se trasladan y otros se traducen en cierre y en despido de personal", destacó.