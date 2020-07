De Los Ríos: "Con 382 nuevos porteros se garantiza que el protocolo sanitario no solo sea un anuncio"

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, participó en la mañana de este sábado en el segundo encuentro de la mesa Educación realizada en el marco del Acuerdo San Juan, la construcción colectiva para la pospandemia convocada por el Gobierno de San Juan.

El encuentro, realizado en el Centro Cívico, contó además con la presencia del ministro de Educación, Felipe De Los Ríos; el titular de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tulio Del Bono; rectores y decanos universitarios y directivos y docentes de establecimientos educativos de todos los niveles.

En primer término, del Bono se refirió a la necesidad de articular educación con trabajo: “Nos tenemos que adelantar a lo que va a ocurrir, a veces es fácil y a veces no. Hay que planificar con tiempo y es el desafío y el reclamo que se escuchó en casi todas las mesas”, dijo Del Bono.

Por su parte, De Los Ríos, dijo que “las necesidades deben transformarse en acciones concretas, por eso en educación es fundamental la articulación, cumplir con la ley y generar el andamiaje para los alumnos en los distintos niveles”.

El titular de la cartera educativa hizo hincapié en garantizar la conectividad como un derecho y añadió, de cara al reinicio de las actividades escolares, que “los protocolos garantizan el estatus sanitario para el regreso a clases y se suman 382 porteros para garantizar la limpieza en las escuelas, de manera que el protocolo no solo sea una enunciación”.

A su turno y tras brindar unas palabras de apertura de la mesa y de bienvenida a los participantes, el gobernador aseguró que el ASJ busca lograr las mejores conclusiones y destacó la cantidad y calidad de las propuestas que se han realizado en el marco de la convocatoria.

“No estoy coparticipando la responsabilidad de gobernar, esa me compete y tomo decisiones todos los días. El ASJ lleva implícita la posibilidad de coparticipar la expresión de cada sector de la sociedad y que me permita tomar las mejores decisiones, con una crítica sana, entendiendo que discutir no debe ser sinónimo de dividir. Estoy muy entusiasmado con lo logrado. Hoy sábado en las provincias del país no hay ninguna que esté realizando estas mesas, discutiendo la pospandemia para ver qué hacemos. ¿Y qué hacemos? La responsabilidad es del gobernador pero también tiene la obligación de escuchar y pedir las mejores opiniones, por eso están convocados”, dijo el mandatario.