Las reuniones sociales y familiares no estarán autorizadas en la nueva fase

Sergio Uñac anunció este viernes 2 de septiembre que finalizaba la Fase 1 y por lo tanto se reanudaban una serie de actividades comerciales e industriales. Pero, dejó en claro que las reuniones familiares y sociales siguen suspendidas hasta el 26 de septiembre.

“Reuniones sociales siguen suspendidas”, fue el mensaje del primer mandatario luego de enumerar las actividades que regresan.

Las principales frases:

-La provincia está terminando de transitar estos 14 días y hemos podido con un gran esfuerzo contener el virus en San Juan, lo que no quiere decir que la situación no sea difícil. Estamos dando una gran batalla que aún no podemos ganar y el virus tiene una fuerza inagotable para contagiar y extenderse.

-Esta situación lleva a que el país haya superado los 10 mil contagios diarios y estamos cerca de los 10 mil muertos. No miremos esto como estadística, pero detrás de ellos haya argentinos que vieron truncada sus vidas o la de un ser querido. Esta es la consecuencia de la pandemia en el mundo y esto se repite en San Juan.

-San Juan tiene a más de 300 contagios activos y un número de muertos bajo, pero que es doloroso para las familias.

-Hemos realizado testeos y burbujas sanitarias y seguiremos controlando los ingresos a San Juan y la cuarentena obligatoria para quien llega a la provincia como el rastrillaje en todo el territorio tratando de atender a los afectados directos.

-Hay que ser honesto y hay que encontrar el equilibrio del estatus sanitario y la economía. Necesitamos salud y trabajo y por ello hago estos anuncios.

- La solución será cuando llega la vacuna y podamos inmunizar a los habitantes de la provincia, por eso tenemos que acomodar el comportamiento a esta situación. Debemos cambiar hábitos que acuñamos durante décadas.