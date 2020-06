Retoman las salidas transitorias y las visitas en el Penal de Chimbas

A tres meses de que se suspendieran provisoriamente algunas de las actividades en el Servicio Penitenciario Provincial, hoy retomaron las salidas transitorias y a fin de mes se reanudarán las visitas.

La semana pasada ingresó al Penal de Chimbas el oficio con la autorización judicial para que los internos autorizados puedan retomar las salidas transitorias, para garantizar el periodo d prueba establecido en la ley de Ejecución con requisitos legales, según informó el director del Servicio, Javier Figuerola.

Respecto al protocolo que deberán seguir, actualmente hay un pabellón exclusivo para los internos con este tipo de beneficios, para que no se mezclen con la población carcelaria general. Cuando los internos estén por salir, se les entregará un tapaboca y las recomendaciones generales de COVID-19 (distanciamiento social, higienización, etc.). Sólo tendrán permitido ir directamente a su casa, para estrechar vínculos familiares, no deberán circular por la provincia, entre otros requisitos.

Una vez que regresen al Penal, se les tomará la temperatura y una entrevista tipo triage y recién ingresarán al pabellón de origen. Este control en la entrada es diferente al que le realizan a las personas que ingresan por primera vez al Servicio Penitenciario, quienes deben hacer una cuarentena obligatoria de 21 días como mínimo, se les practica el hisopado y una vez que se cumplen estos pasos, serán incorporados a la población carcelaria general.

Por otro lado, el 22 de junio serán habilitadas las visitas, con una modalidad progresiva y paulatina. Las mismas serán de lunes a viernes, de 9 a 16 en todos los sectores y sólo podrá ingresar un familiar directo o allegado, que así lo acredite. No podrán ingresar menores de 18 años ni mayores de 60.

Los visitantes ingresarán con tapaboca, no podrán mantener contacto físico con los internos y deberán llenar un acta donde se comprometen a guardar el distanciamiento social. También se les tomará la temperatura y harán una triage para obtener información en el caso de una eventualidad. Los tiempos de visitas serán reducidos y se espera que a futuro se liberen, en el caso de que la provincia continúe con el actual estatus sanitario.