La respuesta de Cáceres luego del bochornoso momento que vivió en la marcha

Tras el bochornoso episodio protagonizado por el diputado nacional, Eduardo Cáceres, en la marcha contra el gobierno nacional este lunes, el legislador hizo su descargo. En su cuenta de Twitter, aprovechó para echarle la culpa de su infortunio a los integrantes del partido liberal, por "no dejarlo hablar".

Twit de Eduardo Cáceres

El legislador nacional estuvo presente este lunes en la Plaza 25 de Mayo, justo en el pie del atrio de la Iglesia Catedral y, para mostrar su presencia, subió unos escalones hasta llegar al lado del hombre que estaba dirigiendo la marcha. De inmediato, le pidieron que se baje del "escenario". Luego, un grupo personas se acercó al diputado para reprocharle su "escasa" participación en el Congreso.

"Lamentablemente los integrantes del partido liberal fueron quienes politizaron algo que nos pertenece a todos los sanjuaninos y quisieron dirigir a los vecinos con el micrófono. Me llamaron y cuando me acerque no me dejaron hablar", dijo al respecto del hecho.