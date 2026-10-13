La Dirección de Políticas para Personas Mayores del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano elegirá a la Reina Provincial de las Personas Mayores, el lunes 26 de octubre, en el Estadio Aldo Cantoni. Habrá desfile y coronación de la reina de los sanjuaninos elegida entre las diecinueve candidatas departamentales.
Reprogramaron la elección de la Reina Provincial de las Personas Mayores
El evento se realizará el lunes 26 de octubre, en el Estadio Aldo Cantoni. Habrá desfile y coronación de la reina de los sanjuaninos elegida entre las diecinueve candidatas departamentales.