Renunció el imprudente chofer de ambulancia

El chofer de ambulancia que la semana pasada fue grabado mientras manejaba y al mismo miraba y manipulaba su celular presentó la renuncia, aseguraron fuentes calificadas. Trabajaba en la empresa que presta el servicio público de emergencias y su situación se complicó cuando un paciente lo captó cometiendo semejante imprudencia, lo que despertó la indignación de las autoridades del Ministerio de Salud. Desde esa cartera le habían pedido a la empresa contratista que no volviera a conducir.



El hombre se llama Daniel y en las imágenes que llegaron hasta sanjuan8.com y Canal 8 se puede ver cómo maneja y al mismo tiempo, no saca la vista de su teléfono móvil. El video lo tomó un paciente que era trasladado en ese momento por el chofer y cuando el hecho trascendió, el último viernes, desde la cartera que dirige Alejandra Venerando se comunicaron con la empresa Buenos Aires Call S.A. y le pidieron que lo bajaran hasta determinar bien qué pasó.

La empresa es la que está contratada para prestar el servicio público de ambulancias y el lunes, cuando en Salud Pública confirmaron que la temeraria conducta existió, hicieron el pedido formal por escrito para que se chofer no volviera a manejar. Este martes, las fuentes afirmaron que Daniel, de quién no trascendió el nombre, no pertenece más a Buenos Aires Call S.A. porque renunció.