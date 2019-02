Reinas de un mismo sueño: ayudar a quienes más lo necesitan

"Lo estoy procesando, todavía no caigo del todo. No esperaba ser elegida reina porque con mis compañeras (candidatas) somos muy parejas en cuanto a la forma de ser, la humildad, el carisma y compañerismo, veía a cada una como posible reina", expresó Camila I en diálogo con sanjuan8.com.





"Me llena de alegría que seamos las primeras reinas elegidas en el nuevo predio ferial y ser la primera en llevar la corona a Calingasta", destacó.





Camila es muy creyente y desde que comenzó este largo camino hacia la corona, se puso en manos de Dios. "Le pedí a Dios que si me ponía en este lugar como reina, me encaminara a ayudar a las personas que lo necesiten y acercarme a ellos. Se me abrió una puerta y dejo todo en sus manos", resaltó la flamante reina.





Luego de ser coronada, bajó del escenario a saludar a su familia y todos los coterráneos que la fueron a apoyar durante la elección. "Estoy muy orgullosa del apoyo que recibí día a día de los calingastinos y quiero agradecérselos. Incluso me enteré que anoche hicieron una caravana en Calingasta, sin reina pero hubo caravana igual", dijo la joven con alegría.





Ana Paula Vilanova tiene 18 años (cumple el 5 de mayo), es oriunda de Valle Fértil y egresó en diciembre del Nivel Secundario. Entre sus planes está estudiar la carrera de Veterinaria en La Rioja y proyecta comenzarla el año próximo.





"No puedo creerlo todavía, pero de a poquito voy asentando los pies sobre la tierra. Empecé contando los primeros votos y después dejé de hacerlo porque me generaba muchos nervios. Cuando dijeron que era la virreina electa no sabía qué hacer, las chicas (candidatas) me decían ¡avanzá!", contó la flamante soberana a sanjuan8.com.





La candidata de Valle Fértil, ahora coronada como virreina Nacional del Sol, fue la que más votos digitales recibió por parte de los lectores de sanjuan8.com: arrasó con el 78,08% del total. "No puedo creer que tanta gente me apoye, tengo muchas sensaciones lindas juntas. Me gustaría agradecerles por todo el apoyo que me dieron, pudiendo elegir entre 19 candidatas me votaron a mí y me hicieron súper feliz. Estoy cumpliendo metas, sueños y sigo creciendo gracias a ellos, les debo todo", dijo emocionada. Y agregó "mi familia y los vallistos estuvieron desde el principio. Estoy muy agradecida con ellos, recibí su apoyo permanentemente"





Lo que les espera a Camila y Ana Paula es una apretada agenda de viajes, donde participarán –entre otras actividades- en las demás Fiestas Nacionales. Ambas confesaron a este medio que se llevan muy bien desde el primer día, que son amigas y están muy contentas de ser compañeras en este camino.





La meta de ambas soberanas es preciso: cumplir con la corona y contribuir con los que más lo necesitan, a través de la generación de movidas solidarias.