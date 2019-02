Reeditarán un hit de 1972 usado en la Fiesta Nacional de aquella época

El Espectáculo Final de la Fiesta Nacional del Sol 2019, "El Calor de lo Nuestro", será una oportunidad para viajar en el tiempo, emocionarse y sobre todo recordar. La ficción se desarrolla en 1972, por lo que se evocan la música, el vestuario, los hábitos y costumbres del año que se creó la FNS.





Entre los recuerdos y homenajes, estará un jingle que se hizo muy conocido en las primeras ediciones de la fiesta, en los años setenta. Se trata del tema "Deje que entre el Sol", versión en español del tema "Let the sunshine in", que se hizo popular con el musical Hair. En el siguiente video se aprecia el furor de esas melodías en las primeras ediciones del Espectáculo Final.





Para esta edición, la banda Nuvox se ocupó de grabar el tradicional tema. Este grupo del departamento Capital, que fue Revelación Musical de la FNS en 2018, le da color a una canción del góspel que emociona con sus impactantes arreglos corales.