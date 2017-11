Recibió el alta el rugbier que perdió un riñón en un partido: "Tuve mucho miedo de morir"

Embed

El rugbier que sufrió una fuerte caída, mientras jugaba un partido en su club Pocito Rugby , y que le provocó la pérdida de un riñón, recibió el alta. Walter Mariano Bustos, contó en su red social que tuvo miedo de morir y agradeció a todas las personas que lo acompañaron ese día y durante el proceso de internación. Ahora se recupera en su casa.

"Quiero agradecer a todos los que me escribieron, por acá, msj personal, whats, plantearon una foto mía, compartieron una cadena de oración, alteraron su foto de perfil y todo lo que hicieron por mí.

Quiero contarles que sí, me morí

morí y luche con la muerte y no soy ningún ser sobre natural por estar vivo.

Tuve mucho miedo por primera vez de morir. Nunca estuve sólo, siempre en todo momento y todas las circunstancias de pesadilla que pase tuve alguien que me saco del mar muerto.

Si tendría que haber muerto. Lo sentí...", escribía después de estar más de una semana internado.

Bustos jugaba un encuentro cuando fue tacleado. Al caer golpeó su espalda contra la rodilla de otro jugador que estaba en el piso. Esto generó que sintiera un fuerte dolor y fuera asistido por un médico que estaba en el lugar. Sin embargo fue en el tercer tiempo cuando se descompuso.

Después de la descompensación fue trasladado hasta el hospital de Pocito y de ahí al Rawson. Bustos quedó internado en Terapia Intensiva y durante la noche del sábado fue operado de urgencia. En esa intervención tuvieron que extirparle uno de sus riñones, ya que el daño era irreparable.

"Agradezco a Matias Bocelli por acompañarme en el primer viaje en la ambulancia. A Cristian González por sacarme del Hospital de Pocito, a Leo Gimenez por llevarme en su auto en 10 min hasta el Rawson poniendo en riesgo su vida para llevarme al Hospital Rawson, mi club querido y compañeros por volar en el vaivén de mi agonía que sólo ellos vivieron a Gera Pereyra por acompañarme y apurarme todo el internado y estar incansables horas acompañándome. Al Doctor Enrique Godoy Meglioli por salvarme la vida y pelearse con todo el mundo por mantenerme vivo".

El jugador también tuvo palabras para aquellas personas que donaron sangre y que rezaron por su pronta recuperación. "Hoy estoy en casa a recuperarme de a poco después de un susto tan enorme! Gracias!!! Y perdón si me olvido de alguien igual lo voy a recordar y se lo voy a agradecer mientras siga respirando!!!".