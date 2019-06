Quinta marcha #NiUnaMenos: en San Juan reclaman por la reglamentación de una ley nacional

"Urgente reglamentación de la ley 26485 con presupuesto y confirmación del Consejo, cupo de vivienda para víctimas de violencia y Jubilación para las amas de casa" fueron algunos de los lemas que las mujeres sanjuaninas publicaron en las redes sociales antes de salir a marchar por quinta vez en el reclamo de Ni Una Menos.





Desde el colectivo NUM, del Movimiento de Mujeres Sanjuaninas y desde la Asociación de Amas de Casas coincidieron en el punto de la implementación urgente de la ley nacional a la que San Juan adhirió 9 años después y que según los diferentes movimientos aún no se reglamenta. La Cámara de Diputados de manera unánime en noviembre del 2018 decidió adherir a la ley 26.485, pero desde los diferentes sectores reclaman que aún no es así.

sanjuan8.com habló con Fabiola Aubone, de la secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y dijo que desde noviembre se encuentra reglamentada y aseguró que las denuncias de violencia de género se pueden realizar en cualquier comisaría.





"Desde el momento que salió la ley se comenzó a trabajar en el decreto reglamentario con la idea de escuchar a los sectores que fueron incentivando este gran reclamo. Hay un borrador que ese está analizando para poder darle curso", explicó a sanjuan8.com.





En cuanto a las marchas se espera que la jornada de reclamos comienzan hoy a las 10 de la mañana con una convocatoria en la Plaza 25 de Mayo. La Asociación de Amas de Casa realizará una intervención en la Plaza 25 de Mayo y alrededores, plaza de Chimbas, plaza de Villa Krawse y parque de Rivadavia.

Mientras que a las 17 se espera una multitud de mujeres en la plaza 25 de Mayo que caminarán hacia la Legislatura Provincial y en el acto central dos madres de victimas de femicidio cerrarán la marcha.





La historia de Ni Una Menos





El eje central de la primera movilización fue que se asignara presupuesto a la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que había sido sancionada en 2009. Desde que la votó el Congreso hasta ese primer #NiUnaMenos, se estimaban unos 1.600 femicidios, según estadísticas de la asociación civil La Casa del Encuentro. La marcha estuvo encabezada por familiares de víctimas de femicidios. Muy cerca y con sus pañuelos verdes, caminaron por la Avenida de Mayo varias de las referentes históricas de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: "Ni una menos por abortos clandestinos", decían sus carteles. A las 150.000 personas que marcharon en Buenos Aires se les sumaron unas 20.000 en Rosario, 10.000 en Santa Rosa y 3.500 en Santa Fe, entre otras concentraciones.





Cuando llegó la segunda marcha, en junio de 2016, el impacto de la primera movilización se había hecho sentir. Las llamadas entre enero y abril de ese año a la línea 144, que toma denuncias por violencia de género, se habían duplicado respecto del mismo período del año anterior. En el 89 por ciento de las 27.283 denuncias de ese primer cuatrimestre de 2016 las mujeres señalaban como agresor a parejas o ex parejas.





La persistencia de la violencia machista también se sentía: entre el primer y el segundo #NiUnaMenos hubo 275 femicidios y 317 niñas y niños padecieron el asesinato de su mamá. Por eso hubo concentraciones en unas ochenta ciudades argentinas. De cara a la segunda movilización, la titular del movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana, Raquel Vivanco, sostuvo que el Estado asignabasólo el 0,0055 por ciento del presupuesto al entonces Consejo Nacional de las Mujeres. Ese año, la bandera que encabezó la marcha decía "Vivas nos queremos. El Estado es responsable". La legalización del aborto fue parte de los reclamos de la convocatoria, en la que se colgaron de distintos percheros las polleras, los vestidos, las remeras y los pulóveres de mujeres que habían sido asesinadas.





Desde que empezó 2017 hasta el 3 de junio de ese año hubo 133 femicidios: víctima de la violencia machista, una mujer era asesinada cada 30 horas. Para visibilizar esa problemática, las miles de mujeres que marcharon -y que sumaron el Palacio de Tribunales a su recorrido para incluir también al Poder Judicial en sus reclamos- dejaron lazos violetas a lo largo de su caminata. La medida se replicó en ciudades de todo el país: el pañuelo violeta -que identifica a quienes se agrupan bajo la consigna #NiUnaMenos- ocupó masivamente las calles.





En 2018 los pañuelos verdes se volvieron eje central de la cuarta marcha #NiUnaMenos. El reclamo por la legalización del aborto, que ya se había pronunciado en varios de los discursos oficiales de las concentraciones, fue protagonista entre quienes se manifestaban: las adolescentes y mujeres, otra vez, fueron mayoría. El día de la marcha, el debate legislativo del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara Baja ocupaba la agenda pública: faltaban apenas once días para que Diputados le diera media sanción a la iniciativa, y la presión en la calle se hacía sentir.





El reclamo por la legalización del aborto fue el motivo por el que muchas mujeres que habían participado de las marchas #NiUnaMenos en años anteriores se alejaran de la movilización. Una de ellas fue Verónica Camargo, la mamá de Chiara Páez. Ante el plenario de cuatro comisiones de diputados que debatían el proyecto dijo: "Las chicas sufren violencia y presión de los hombres que no quieren hacerse cargo. Ese fue el caso de Chiara y su bebé -Páez estaba embarazada cuando fue asesinada-. Yo siempre digo que me siento parte del primer #NiUnaMenos. Ahí me sentí acompañada por la sociedad. Sentí que todas estábamos detrás de lo mismo. Pero cuando veo que en las marchas hay tanta violencia y se utilizan para reivindicar el aborto, ya no me siento parte", señaló.





A la vez, el reclamo por la legalización del aborto fue central para que muchas mujeres se acercaran cada 3 de junio. "Sin aborto legal no hay #NiUnaMenos", decía la cartulina de una de las miles de manifestantes que fueron el martes pasado a la Plaza de los Dos Congresos a acompañar la octava presentación del proyecto de ley. "Aborto clandestino = femicidio estatal", decía otra. Y una más: "Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley".





