"Quiero pedirle perdón a la chica, cometí un error y no va a volver a suceder"

El ciclista representante del equipo Quik – Step dijo que el viernes llegaron al bar, ubicado sobre Ignacio de la Roza, y luego de tomar un café la joven les pidió tomarse una foto y "en un estúpido momento hice un estúpido gesto con mi mano del que me arrepiento. Quiero dejar en claro que no la toque, ni con mi mano, ni con mi rodilla", sostuvo el corredor.





Durante su explicación dijo que no hubo una reacción de la chica y que tomaron sus bicis y se fueron. "No ha sido la mejor broma que hice en mi vida pero esto es lo que sucedió", sostuvo Keisse.





El belga pidió perdón a la joven y a todos aquellos que se sintieron ofendidos con el gesto. "Fue una acción estúpida y no puedo hacer más que pedir perdón. Cometí un error. Me he sentido tratado como un criminal, entiendo que no son días fáciles para la chica pero tampoco lo están siendo para mí, para mi mujer y para mis hijos. Fue una fracción de segundos y vuelvo a pedir perdón", dijo el ciclista en rueda de prensa.





Keisse contó que se presentó ante la Policía y pensó que el caso estaba cerrado pero finalmente no pasó y llegó a los medios. El ciclista internacional manifestó que tiene intenciones de ir hasta la cafetería para pedirle perdón a la damnificada.





Por esta acción el belga debió pagar una multa de 3.000 pesos por ofender la moral pública de la joven moza. En tanto el gobierno de San Juan, como co-organizador de la Vuelta a San Juan, pidió que al equipo Quik- Step una sanción ejemplificadora.

