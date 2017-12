¿Quién lo paga? El rescate de las tres personas en Jáchal costó un promedio de $120 mil

El detalle es más que claro; para que estas tres personas, que ya fueron dadas de alta, estén en perfectas condiciones de salud hizo falta la participación del Escuadrón 25 de Gendarmería, Personal de Salud del hospital San Roque, la Policía de la subcomisaría de Villa Mercedes, personal de apoyo de defensa civil, Bomberos, baqueanos, voluntarios, piloto y copiloto del helicóptero, médico y enfermero de Salud Pública de la provincia y el grupo Geras. Solamente en mover el helicóptero, que voló un promedio de dos horas, el costo fue de 3.000 dólares.

En este punto vale la pena plantearse: ¿Quién se hace cargo de estos costos? ¿Es necesaria una ley que imponga penas a las personas que practican deporte aventura y se pierden por negligencia? El seguro está planteado, pero nadie lo cumple.





Nadie duda de que el operativo era necesario. Es una obligación de la Provincia garantizar el bienestar de estas personas. Tanto en este caso, como en otros. Pero no deja de ser una falta de conciencia el salir a realizar una caminata por un lugar desconocido, sin ninguna medida de seguridad. Esto muestra a las claras que cada persona que realice cualquier tipo de práctica al aire libre, en sitios que no están señalizados, debería prever tanto las medidas para no perderse, como para hidratarse, cuidarse del sol y de algún tipo de heridas que sufra.