Quemaron con agua hirviendo a una jueza de línea durante un partido de fútbol local

Paz relató que en el momento sintió un ardor en la espalda y dio aviso al árbitro. Como faltaba un minuto para terminar el encuentro, decidieron seguir el partido. Una vez finalizado, y ya en los camarines, al momento de sacarse la remera se dio cuenta de la gravedad de la herida.









Un médico constató las quemaduras que le provocaron una serie de ampollas, de las cuales tiene que tener una serie de cuidados determinados. "No tengo lesiones por el golpe, pero sí me tengo que cuidar de las infecciones en la herida", relató la jueza de línea que desde hace 5 años ejerce su profesión.









En cuanto a la agresión en sí, Rosana sostuvo que no cree que haya sido por su condición de mujer, sino por la violencia que se ve por estos años en el fútbol. "Ojalá esto no vuelva a pasar, porque fui yo, pero pudo ser alguno de mis compañeros. Esto provoca que la imagen del deporte se desvirtué. Uno hace esto por pasión y no me van a detener", expresó la mujer.





El informe del encuentro fue presentado, este lunes, en la Liga sanjuanina de Fútbol y esperan que la sanción sea ejemplar. "Hay que terminar con esta violencia en las canchas. Ahora las familias van con miedo por estos actos y el fútbol debe ser una fiesta", manifestó Paz.