¿Qué pasará con el cura escrachado? Un retiro espiritual y el camino de conversión que intentará seguir

Este fin de semana, la Iglesia Católica se vio convulsionada por un escándalo desatado a partir de la trascendencia de chats entre el padre José "Pepe" Ortega y una persona desconocida, quien sería un joven de 18 años. El tenor sexual, que incluyó fotografías, y la propuesta de un encuentro nocturno que quedó en evidencia por las capturas de WhatsApp obligaron al religioso a dar la cara a través de video. Ahora, el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, habló en A Media Mañana, para explicar que "el sacerdote no está suspendido en el ministerio" eucarístico, simplemente tomó la decisión de dar un paso al costado a los cargos que mantenía en la Iglesia. Eso quiere decir que no está excomulgado ni expulsado, sólo que no seguirá siendo responsable de las obligaciones espirituales que mantenía en diferentes sectores.









Esto le da paso a la posibilidad de iniciar un camino de conversión espiritual y de revisión de vida. Ambos puntos se contemplan y se practican, dentro de un ámbito privado entre el cura en conflicto y sus autoridades jerárquicas, para determinar qué hará con su vida en el futuro. Si seguirá o no con su ministerio será una decisión que deberá tomar de manera personal con el paso del tiempo.









Es válido destacar que la situación que atraviesa el sacerdote no comprende un delito penal, sino una falta grave a la doctrina eclesial, que tiene al celibato como principal virtud dentro del sacramento del Sacerdocio. Precisamente, es la castidad por parte de los religiosos la que está siendo señalada con el dedo por diferentes sectores que pregonan la necesidad de derribar ese pilar para darles la posibilidad de conformar una familia. Para la Iglesia Católica esto no es posible actualmente ya que el sacramento del Matrimonio se ubica en la vereda de enfrente. No se pueden juntar.









En este marco, Ortega deberá tomar una decisión que estará acompañada por el arzobispo, según señaló. "La semana que viene o la otra realizará un retiro espiritual. Con Ortega nos veremos entre hoy y mañana para ver qué tipo de camino va a seguir tomando. Sea cual sea el camino, necesita de un acompañamiento y un monitoreo necesario", remarcó.