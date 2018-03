Qué hacer en caso de encontrar una serpiente en una casa

Este viernes una serpiente apareció, en Rivadavia , en el interior de una camioneta. A raíz de esto el director de Conservación y Especies, Dardo Recabarren, indicó los pasos a seguir en caso que este tipo de reptil aparezca en algún lugar urbano.

"Lo primero que recomendamos en no tocarlas, ni intentar atraparlas ya que no sabemos si es una especie venenosa o no. Posteriormente hay que llamar a la Policía Ecológica o al Conservación para que rescaten al animal" indicó Recabarren a sanjuan8.com.

Es poco común que estos animales aparezcan en las zonas urbanas. Saben llegar en camiones cargados con leña que provienen del campo o del Norte. En lo que va del año, el director de Conservación, indicó que se han denunciado dos casos de serpientes en departamentos del gran San Juan. En ambos casos los animales no eran venenosos y correspondían a la especie conocida como "ratoneras".

Teléfonos Útiles

Policía Ecológica: 421-1450

Medio Ambiente: 0800-333-3969 o 264 4305057