Publicaron a las artistas ganadoras del "Salón Juego de Damas 2023"

Las cinco primeros lugares por orden de mérito fueron: 1° Premio: Emilia Monch (C.A.B.A) 2° Premio: Lidia Esther Zato (C.A.B.A) 3° Premio: Vera Alejandra Rodriguez (Floresta - Bs As) 4°Premio: Yamila Cufré (La Plata - Bs As) 5°Premio: Lola Bares (La Plata - Bs As).

En esta convocatoria participaron más de 238 artistas, que enviaron sus trabajos de San Juan, Mendoza, Santiago del estero, Córdoba, Tucumán, Río Negro, Buenos Aires, San Luis, Corrientes, Entre Rios, Chubut, Chaco y Santa Fe, entre otras ciudades. Las obras presentadas han sido realizadas en diferentes técnicas como pintura, dibujo, grabado, collage o técnica mixta; siendo posible todo tipo de materiales, hasta las fusiones técnicas contemporáneas que se trabajen en el plano.

La semana pasada, un jurado de reconocidos exponentes artísticos reunido en el Centro Cultural Estación San Martín, eligió las 20 obras ganadoras sobre las 60 invitadas a participar de la muestra.

Estas mismas, integrarán la exposición del Ciclo ReflejArte: “Salón Juego de Damas” hasta el 7 de agosto en el CCESM, abierta gratuitamente al público de lunes a viernes de 8:30 a 14hs y de martes a sábado de 17 a 21:30hs.

El jurado estuvo compuesto por calificados profesionales de nuestra provincia. Estos fueron los responsables de la elección y premiación: Dr. Carlos Fagale, Alberto Álvarez artista visual y diseñador industrial, Prof. en artes plásticas Laura Valenzuela, Prof. en artes plásticas Jamile Apara, Prof. en artes plásticas Humberto Costa, la artista plástica y gestora cultural Graciela Faedo y el Secretario de Cultura, Turismo y Educación de Capital Mariano Graffigna.

El 13 de junio había finalizado el plazo para presentar las obras en el Concurso. El mismo estuvo dirigido a mujeres artistas visuales mayores de 18 años, argentinas o extranjeras con residencia en el país y tuvo una gran repercusión nacional con un número que excede las 396 piezas presentadas.

A continuación el listado completo de las ganadoras:

PRIMER PREMIO

$400.000

Obra: In the oven

Emilia Monch - C.A.B.A

SEGUNDO PREMIO

$200.000

Obra: Vole tan alto

Lidia Esther Zato - C.A.B.A

TERCER PREMIO

$150.000

Obra: Naturaleza inmensa y negra

Vera Alejandra Rodriguez - Floresta (Bs As)

CUARTO PREMIO

$125.000

Obra: Ovillo - Serie Hierba Mala Nunca Muere

Yamila Cufré - La Plata (Bs As)

QUINTO PREMIO

$100.000

Obra: Infierno Posmoderno -

Lola Bares - La Plata (Bs As)

SIN ORDEN DE MÉRITO

$70.000

Obra: Un Día Más En La Civilización

Mercedes Vallejos - Almirante Brown (Bs As)

Obra: En Las Sombras

Carmen Cuenca - San Juan

Obra: Migrantes De Qhapaq Ñan

Liliana Rothschild - San Isidro (Bs As)

Obra: El Latido Urbano

Estela Milán - San Juan

Obra: Hay Un Extraño En Mi Casa

Agostina Furió Dalmonego - Sarmiento (San Juan)

Obra: Vi De La Serie Ingrávidas

Natalia Astrid Guigui - Vicente Lopéz (Bs As)

Obra: Sin Título

Sofía Rossetti - Córdoba

Obra: Melodía Crepuscular

Dina Cusnir - C.A.B.A

Obra: Tierra Desgarrada

Gabriela Ruth Sorondo - Entre Ríos

Obra: ¿De qué estamos hechos?

Analía Russo - Albardón (San Juan)

Obra: La Cima

Stella Febre - Merlo (Bs As)

Obra: Cielo, Mar y Tierra -

Cecilia Pia Estevez - Río Cuarto (Córdoba)

Obra: Trayecciones

Isabel Rostagno Toret - Rivadavia (San Juan)

Obra: No Es Real

Luciana Guerra - Rosario (Santa Fe)

Obra: Mujeres Plantadoras

Maria Alejandra Baldis - Rivadavia (San Juan)

INVITADAS AL SALÓN

Obra: Fomo

Adriana Beatriz Carbajal - Rivadavia (San Juan)

Obra: Rastros Ii

Agustina Recayte - Bariloche (Río Negro)

Obra: Ritmos Naturales -

Andrea Mariana Posteraro - Quilmes (Bs As)

Obra: Caminante

Beatriz Del Bono - San Juan

Obra: Confesionario

Carmen Lucía Arango - Merlo (Bs As)

Obra: Texturas

Cecilia Andino - Comandante Fernandez (Chaco)

Obra: Pampa

Cecilia Pia Estevez - Río Cuarto (Córdoba)

Obra: Altibajos

Cecilia Varrone - Ensenada (Bs As)

Obra: El Encuentro

Chiara Girimonti - La Plata (Bs As)

Obra: Creciendo En Libertad

Claudia Ruth Pereda - Río Cuarto (Córdoba)

Obra: El Cruce

Daniela Araujo - Morón (Bs As)

Obra: De Como Decir El Tiempo

Daniela Linares - San Juan

Obra: Des-Orden

Daniella Montesano - General Roca (Río Negro)

Obra: Presencia

Daniella Montesano - General Roca (Río Negro)

Obra: Conivencias Urbanas

Diana Allekotte - C.A.B.A

Obra: Lion

Emilia Monch - Ciudad De Buenos Aires

Obra: A la sombra de nadie

Evelin Puri - Luján De Cuyo (Mendoza)

Obra: La Payunia

Graciela Manzano Aguil - San Juan

Obra: Paisaje Verde

Inés Carolina Arias - Colón (Córdoba)

Obra: Desvelo

Ingrid Petterson - Corrientes

Obra: Almas en el jardín

Karina Elizabeth Contreras - Totoral (Córdoba)

Obra: En la espera te contemplo

Karina Elizabeth Contreras - Totoral (Córdoba)

Obra: Niña contenida en un sueño Frágil

Liz Agustina Torres - Tafí Viejo (Tucuman)

Obra: Ocho

Marcela Herrera - San Juan

Obra: Homenaje: Metamorfosis de la risa

Maria Alejandra Etcheverry - San Luis

Obra: Migrantes

María Blanco - Rosario (Santa Fe)

Obra: Pan Pun Pun

María Blanco - Rosario (Santa Fe)

Obra: Serie Trayectorias R

María Fernanda Furguelle - Coronel Dorrego (Bs As)

Obra: El(H)Echo

Mariana Lorena Bianco - La Matanza (Bs As)

Obra: Vestigios De Vida

Mariela Del Valle Corzo - Rivadavia (San Juan)

Obra: Esencia De Mujer

Marisa Alaniz - Rawson (San Juan)

Obra: Ausencia

Martina Villegas - San Juan

Obra: Casa Pals, 2022.

Mercedes Laguingue - Santa Maria (Cordoba)

Obra: Naturaleza Encantada (Índigo 2)

Natalia Carolina Martin - Santiago Del Estero

Obra: Destellos de luz en una noche de tormenta

Patricia Pérez García - Santa Lucía (San Juan)

Obra: Las Semillas

Rocío Recaño - Cushamen (Chubut)

Obra: Desolación

Silvina Martínez - San Juan

Obra: Uróboro Iii

Sofía María Basañes Vazquez - San Juan

Obra: Lugar Común

Valeria Zaza - Bariloche (Río Negro)

Obra: Estado Mental I

Violeta Cicchino - Almirante Brown (Bs As)

Obra: Puntilla sobre Puntilla 2 - Serie Puntillas

Yamila Cufré - La Plata (Bs As)