Este es el protocolo de trekking y otras actividades de montaña

Conocé el protocolo de trekking y otras actividades de montaña

Las actividades en montaña disfrutan de la reactivación bajo en nuevo protocolo que los une. Las normativas a seguir, son las siguientes:

Trekking

Generalidades:

Horario Permitido: Lunes a Sábados de 8: 00 a 21:00 Hs.

Último horario de ingreso a circuito 19 hs.

La edad permitida es desde los 12 años.

Solo entrenamiento

Respetar señalética de sentido y dificultad. Como también las señalización de transito

Respetar circuitos establecidos.

Deberán llevar: DNI o Licencia, permiso y kit de desinfección

El deportista deberá elegir el circuito, conforme a su nivel deportivo y estado físico.

Se define 2 circuitos destinado, exclusivamente, a deportistas amateurs (sin experiencia), a los cuales se sugiere evitar la concurrencia de los profesionales. Los mismos son: Faunístico y Panamericano.

Cantidad de personas y distanciamiento:

Están autorizadas las salidas para los grupos de entrenamiento cuyos coordinadores estén inscriptos en la secretaria de deportes. Se los habilita de la siguiente manera:

Salidas en grupo de entrenamiento: Hasta 3 sub-grupos de 6 personas como máximo (total 18 deportistas) más 3 monitores (marshall) 1 por sub-grupo.

En salidas individuales se admite hasta 6 personas, respetando el distanciamiento.

Respetar siempre los mismos grupos y sub-grupos.

Mantener 10 mtrs de distancia entre deportistas y 20 metros de distancia entre cada grupo y sub-grupo, incluyendo enlaces, puntos de partida o encuentro y paradas técnicas.

Los responsables de cada grupo de entrenamiento deberán coordinar entre ellos para no coincidir en el mismo horario en la entrada de los circuitos o puntos de encuentro.

Turnos y permisos:

El deportista debe sacar el permiso en la página de deportes: sedacreditaciones.com/deportes, cada vez que vaya a entrenar.

Los circuitos más concurridos tendrán un tope de permisos por día (Panorámico, Faunístico y Los Libros)

Deberán respetarse las mismas personas en cada grupo.

Medidas de higiene y prevención:

Utilizar barbijo, tapaboca o buff y casco, en todo momento.

Sacar, preparar y guardar sus propios elementos (hidratación, higiene, alimentación).

El deportista deberá higienizarse al ingresar a su domicilio, lavar su indumentaria y su cuerpo con jabón.

Prohibiciones:

No están permitidas las reuniones sociales en ningún momento (paradas técnicas, puntos de encuentro, ni durante el entrenamiento, etc)

NO se podrán detener, en el caso de fuerza mayor o asistencia técnica o hidratación, deberán respetar los 10 mtrs de distancia y sólo 1 persona podrá asistir, en caso de ser necesario.

El deportista NO deberá compartir elementos.

NO deberán asistir, quienes se consideren casos sospechosos o positivos, vinculados con los del COVID 19.

Circuitos

Ver en álbum adjunto

Circuito de orientación y navegación de montaña

Cumplimiento de medidas de distanciamiento social: Todos los circuitos que se presentan para su aprobación cumplen necesariamente las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria para mantener la distancia social, por tratarse de una actividad que se desarrolla de manera individual, con sistema de marcación digital (con utilización de celular más una aplicación creada para tal fin) o con sistema manual de marcación (pinzas de control de paso). No existe manera de desarrollar la actividad de manera grupal porque simplemente la disciplina perdería su sentido. Es una actividad que intenta priorizar las capacidades individuales de navegación u orientación, con lo cual el distanciamiento está garantizado.

Trazabilidad o seguimiento de los deportistas que practican la actividad: Tratándose de una actividad que se desarrolla mediante el uso de mapas con detalle de sendas y caminos; buscando puntos colocados en el terreno en un orden preestablecido y mediante el uso de sistemas de marcación (sea digital o manual) se sabe en todo momento (antes, durante y luego de terminada) quienes la practican, el recorrido realizado, el día y la hora de ingreso y egreso; con lo cual la trazabilidad es casi absoluta, cumpliendo igualmente con las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria.

Cumplimiento de las demás medidas sanitarias: Además del distanciamiento y la trazabilidad precitados, los practicantes de la actividad serán informados sobre la obligatoriedad del uso de tapabocas, alcohol en gel, imposibilidad de reunión previa y posterior a la práctica, solicitud de permiso para el desarrollo y la asistencia individual a los circuitos. No resultan necesarios puntos intermedios de control (en tanto los deportistas se mueven solos y por lugar preestablecido en el mapa) aunque si proponemos y solicitamos un control en los ingresos de los circuitos, los que –además- serán claramente identificados y únicos, no pudiendo ingresarse por ningún otro lado porque resultaría ineficaz el sistema de marcación predispuesto, y por lo tanto el deportista no cumpliría con una verdadera y útil práctica.

Circuitos propuestos: Máximo por turno y circuito de 50 personas.

A) Circuito de Práctica N° 1 - “Quebrada de Zonda”: Con lugar de ingreso único en el Monumento al Ciclista (Ruta Provincial N° 12 a la altura del Camping de Rivadavia. Se adjunta mapa de la ubicación). Este circuito tiene la particularidad de facilitar el contralor de la autoridad por encontrarse cercano a los puestos policiales ubicados en el ingreso al autódromo de zonda. Además cuenta con un amplio espacio de estacionamiento sobre el playón situado a 200 mts. al Oeste del ingreso al circuito.

B) Circuito de Práctica N° 2 – “Ullum”: Con lugar de inicio único en el ingreso al complejo “Playa Hermosa” sobre calle Valentín Ruiz, a 300 mts. al Este de la plaza departamental, cercano al puesto de bomberos (se acompaña mapa de ubicación). Este circuito contará con un único ingreso o inicio de la actividad. Además, para su mejor control se encuentra distante a 300 mts. de la plaza departamental y del puesto policial municipal. El lugar es muy poco concurrido, ayudando esto a evitar multitudes y descomprimiendo las zonas o lugares más concurridos (faunístico, castillito, panorámico, etc.).

C) Circuito de Práctica N° 3 – “Neuropsiquiátrico”: Con lugar de ingreso en el amplio playón de estacionamiento del “Hospital Mental Dra. Julieta Lanteri” (se acompaña mapa de ubicación), este circuito también servirá para la práctica descomprimiendo las zonas mas recurridas para la práctica de trail y running. También cuenta con lugar de ingreso único fácilmente controlable. Con este circuito los deportistas evitarán concurrir a las zonas mas sensibles y concurridas.

D) Circuito de Práctica N° 4 – “Mina de Sal”: Con lugar de ingreso en la casa abandonada de la Mina de Sal. Este circuito está pensado para evitar congestionamiento y aglomeración en los lugares mas sensibles para la práctica de trail y running. También cuenta con lugar de ingreso único fácilmente controlable.

E) Circuito N° 5 – “Baño de la Lechuza”: Lugar de inicio único en el Baño de la Lechuza, departamento de Pocito (se acompaña mapa de ubicación). Este circuito contará con un único ingreso o inicio de la actividad. El lugar es muy poco concurrido, ayudando esto a evitar multitudes y descomprimiendo las zonas o lugares mas concurridos (faunístico, castillito, panorámico, etc.).

5) Como se desarrolla la práctica o entrenamiento: Cada persona concurre de manera individual con su propio mapa (adquirido previamente), material dispuesto por la autoridad sanitaria y en el lugar único de ingreso comienza la actividad. Se carga el circuito en la aplicación del celular y comienza el desarrollo, pasando necesariamente por cada uno de los puntos intermedios donde se escanea un código de barra (sistema digital) o se marca con una pinza un pasaporte (sistema manual). Todas estas marcaciones (digital o manual) permiten seguir la trazabilidad final del atleta. Este sistema permite adaptarlo –a futuro- al desarrollo de actividades competitivas tanto de la orientación, como eventos de Trail Running o MTB.