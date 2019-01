Prometen realizar antes de marzo un nuevo sorteo del IPV

/// Por María Eugenia Vega

Fueron 1429 casas sorteadas cuyos requisitos están siendo procesados para determinar si los flamantes ganadores pueden ser adjudicatarios de una vivienda del Estado. Mientras tanto, en ejecución hay 4000 casas que se acumularon en diferentes etapas y que no tienen fecha de finalización. Lo cierto es que la planificación apunta a unas 7000 viviendas, entre las cuales existen barrios en proceso de diseño, diseñados, en proceso de compra de terreno, con la tierra ya adquirida etc. "De lo general a lo particular, el gobernador nos ha pedido que cada uno de los departamentos cuenten con, al menos, un barrio nuevo; y eso es algo que vamos a poder cumplir. Además solicitó que se preste atención a los pedidos, reclamos y demandas de la gente", manifestó el subdirector del IPV, Daniel Gimeno, a sanjuan8.com.

















Como saldo positivo se encuentra el hecho de haber tomado la decisión de la creación del App para elegir el barrio donde el interesado quiere vivir. "Esta novedad de que se pueda elegir el barrio ha sido el resultado del escuchar a la gente y no entregar viviendas al azar, donde toque. Estamos en un proceso fuerte de modernización que apunta a las necesidades del sanjuanino", remarcó Gimeno.

















En esta oportunidad, las viviendas adjudicadas pertenecieron a los departamentos Rawson, Santa Lucía, Chimbas, Rivadavia, Pocito y Capital. Les toca el turno a los más alejados.