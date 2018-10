Prometen definir sobre el mediodía si esta noche se repite el paro de colectivos

Es cierto que la quita de subsidios al transporte que ha definido la Nación, avivó el fuego de las broncas que existen en el ambiente y esta medida viene a subrayar ese punto también. También es verdad que desde la Provincia, las autoridades manifestaron que le harán frente a ese dinero, para que el boleto no se dispare a más de $30, cuando todavía puede mantenerse en $13,20.



Entonces, en este contexto los integrantes del gremio afirman que, debido al despegue abrupto de la inflación, existe la imposibilidad de seguir cumpliendo con las pautas firmadas en febrero de este año, que se extendieron hasta julio de 2018. La actualización de las tarifas y la quita del subsidio pesaron más aún en la balanza para que la situación se agrave.

Aún no está definido si la medida que se implementó durante la noche del lunes (desde las 22) y madrugada de este martes (hasta las 6), se repetirá esta noche con los mismo horarios pactados. Esto sería en el caso de que la UTA no llegue a un acuerdo sobre los requerimientos salariales que se vienen exigiendo a nivel nacional. De no concretarse el consenso, la medida se volverá a aplicar la semana que viene con un día más, es decir que serán tres los días afectados por la falta del servicio público.