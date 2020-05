Los profesionales separados del Rawson, tras el cuarto caso de coronavirus, volvieron a sus puestos

El jefe de Terapia Intensiva y la jefa de Infectología fueron restituidos luego que las pruebas recolectadas determinarán que no hay vinculación en la vulneración de los protocolos.

Los médicos del hospital Rawson separados, a raíz de las irregularidades en el contagio de la cuarta pacientes de COVID-19, fueron restituidos en sus cargos. Se trata de Sandra Ferrari, jefa de Infectología y Carlos Lezcano, Jefe de Terapia Intensiva de adultos, quienes volverán a trabajar, según confirmó el vicegobernador Roberto Gattoni.

Los profesionales fueron separados del cargo, en un principio por 120 días, tras iniciarse un sumario administrativo para investigar las circunstancias en las que ingresó un transportista que llegó en un vuelo sanitario y se convirtió en el tercer caso de COVID-19 en San Juan. A ello se le sumaba cómo fue que su hermana, médica del Rawson, también se contagió.

Según detalló Gattoni, la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando le informó al gobernador Sergio Uñac que las pruebas recolectadas, en estos días, comprobaron que tanto Ferrari, como Lezcano no habían vulnerado los protocolos de seguridad, ni estaban involucrados en los vuelos sanitarios. Ante este panorama el primer mandatario provincial determinó que se inicien las actuaciones correspondientes para que vuelvan a ocupar sus cargos.

El vicegobernador dejó en claro que Ferrari y Lezcano no fueron echados, sino separados del cargo para no entorpecer la investigación en busca de arrojar un poco de luz ante una situación que pone en riesgo a toda la población sanjuanina, teniendo en cuenta que la médica infectada no respetó la cuarentena y mantuvo contacto directo con varias personas, sin saber que tenía Coronavirus.