Problemáticas escolares: gabinetes se juntaron a plantear nuevos objetivos

Trabajar con los acuerdos escolares de convivencia, los contratos áulicos e involucrar y comprometer a los estudiantes.

Impulsar proyectos de vida sobre todo en los estudiantes de los últimos años

Concientizar a los estudiantes en valores como la empatía, la compasión y la gratitud

Trabajar los vínculos y la convivencia, además del bullying, el poco manejo de las emociones

Enseñar a resolver conflictos

Desaprender la violencia y aprender los buenos tratos

Acercar a las familias de la “secundaria” a la escuela, algo que por lo general se da en primaria y es necesario mantener y reforzar con los padres el acompañamiento de los chicos.

Asesorar al docente en las aulas: diversas, con repitencia y sobre edad

Trabajar en redes comunitarias

Preceptores

Advirtiendo que es necesaria la participación de todos los integrantes del sistema educativo para lograr un abordaje integral, están capacitando a los preceptores, enseñándoles a mirar, a advertir aquellas cosas que no se dicen, aquellas palabras que no se escuchan y acciones que no se entienden.

El propósito es que la comunidad educativa logre una mirada y una escucha activa.

Propuesta

Los profesionales, ante la gran demanda que tienen, manifestaron la necesidad de contar con un Gabinete Sede de diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje y socioemocionales en el Nivel Secundario.

Las reuniones de trabajo continuarán periódicamente durante el Ciclo 2023 para seguir articulando acciones que propicien alternativas y respuestas a las diversas necesidades que se van presentando.