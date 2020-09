Por primera vez, confirman que se cancela el festejo del Día de la Primavera y dudan de la FNS

Aunque la opinión pública se iba haciendo la idea de que no habría fiesta del Día del Estudiante y la Primavera, el 21 de septiembre, en la mañana de este jueves la ministra de Turismo, Claudia Grynzspan confirmó que "no están permitidas las fiestas en esta etapa" y que "no es una prioridad hacerlas".

La respuesta fue en alusión a la consulta sobre cómo se llevará a cabo el día del estudiante y si la Fiesta Nacional del Sol tiene chances. En el segundo caso, la fiesta de los sanjuaninos aún no tiene confirmación de baja, pero se cree que no será como todos los años, de realizarse. Aunque no se cree que se lleve a cabo, porque de hecho, la ministra anticipó que "por mucho tiempo no será como antes".

La primera necesidad es la salud y necesitamos una comunidad saludable para que pueda entretenerse y viajar La primera necesidad es la salud y necesitamos una comunidad saludable para que pueda entretenerse y viajar Claudia Grynzspan

Una de las posibilidades para que los artistas puedan ser parte de las fiestas sanjuaninas es realizar un trabajo por streaming.

En proceso..