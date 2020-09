En primera persona: un sanjuanino contó las reacciones adversas de la vacuna del COVID-19

Junto con centros médicos de Estados Unidos y Brasil, Argentina realiza la tercera fase de pruebas de la vacuna contra el SARS-CoV-2 desarrollada por el laboratorio Pfizer. Hubo más de 35 mil inscriptos para probarla y entre los 4 mil elegidos para ser voluntarios hay un sanjuanino que se animó a esta experiencia.

Se trata del vallisto Fabio Gelves, de 51 años, que vive desde hace 25 años en Buenos Aires pero que con frecuencia visita a sus familiares y amigos en San Juan. En diálogo con Canal 8, contó que hace un mes le llamaron por parte de quienes organizan la logística de la prueba para contarle que había sido seleccionado para ser voluntario de la vacuna contra el COVID-19.

El día clave fue el pasado 21 de agosto, cuando un auto lo pasó a buscar y lo llevó hasta el Hospital Militar Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich (HMC), en Capital Federal, donde realizan las pruebas. Allí, le hicieron exhaustivos estudios clínicos para determinar su buen estado de salud, condición primordial para ser candidato para la prueba.

Una vez que el resultado del hisopado PCR resultó negativo de coronavirus, lo prepararon y le colocaron la vacuna, con el requisito de que debía mirar hacia un costado para no saber específicamente en qué parte del brazo le habían puesto la dosis.

“Después de las 22 me fui a casa, cené y me acosté a dormir, normalmente. En medio de la noche me desperté por un fuerte dolor de cabeza, como nunca antes había tenido. Me asusté. También sentí dolor en el brazo, donde me colocaron la vacuna. Llamé a los médicos y me tranquilicé, me dijeron que era normal”, contó Fabio.

El vallisto debe colocar en una app móvil todos los síntomas que van apareciendo tras la colocación de la vacuna. “Sólo sentí esos dolores en la madrugada del 22 de agosto, después no tuve más síntomas. Hasta ahora, no he tenido ningún problema y hago mi vida normalmente”, subrayó.

La próxima dosis de la vacuna que le toca a Fabio está programa para el 11 de septiembre y está muy optimista con los resultados. “Tengo mucha fe. Yo creo que esta vacuna va a salir antes de lo esperado”, destacó.

Argentina hizo un acuerdo con la Universidad de Oxford para producir la vacuna contra el COVID-19 junto con México, y según anunció, podría estar lista durante el primer trimestre de 2021, con un valor de entre 3 y 4 dólares.