Prevención Salud impulsó una jornada de concientización sobre cáncer de mama

Así, Prevención Salud reafirma su propósito de promover una salud más humana y cercana, donde la prevención, la contención y el acompañamiento sean la base para construir bienestar en comunidad.

Tu mano derecha_campaña de acompañamiento de Prevención Salud

Acerca de PREVENCIÓN SALUD

Prevención Salud es la empresa de medicina prepaga de SANCOR SEGUROS. Nacimos hace más de 11 años para cuidarte y elevar tu calidad de vida. Ponemos el acento en los afectos, el bienestar, lo saludable, en disfrutar cada instante y también, como nuestro nombre lo indica, en la prevención. Pero por sobre todas las cosas, estamos allí cuando nos necesitás, para darte respuestas ágiles con la mejor calidad de atención y un servicio prestacional de excelencia.

Contamos con una variedad de planes médicos pensados para adaptarse a las exigencias, expectativas y posibilidades económicas de cada afiliado. Nuestras coberturas, de alcance nacional, fueron especialmente desarrolladas para satisfacer todas las necesidades de una persona en materia de salud.

Misión.

Velar por la calidad de vida y la salud de nuestros afiliados, brindando un servicio prestacional de excelencia con el máximo profesionalismo, calidez humana y cercanía permanente.

Visión.

Aspiramos a ser una empresa de medicina prepaga que, posicionándose dentro de las líderes del país, se diferencie por brindar un servicio de excelencia, contribuyendo así al bienestar de la comunidad.