Por presunto fraude, renunció la autoridad chilena que le había bajado el pulgar al Túnel de Agua Negra

La salida de la máxima autoridad de la Región de Coquimbo se da en medio de una investigación por fraude al fisco llevada a cabo por la Fiscalía, luego de que saliera a la luz la compra de un terreno por parte del Gobierno Regional (GORE), que eludió la “toma de razón” de Contraloría.

La intendenta de la región le había bajado el pulgar al Túnel de Agua Negra en diciembre del año pasado, antes de la salida de Mauricio Macri. Pinto fue la persona que cotizó al Túnel tres veces más de lo que se dijo que saldría y puso en dudas sus probabilidades de realización.

Pinto había revelado que, tras una reunión clave con el EBITAN (Ente Binacional del Túnel de Agua Negra) había entregado los números correspondientes al presupuesto actualizado, y pidió cautela porque "hay que ser medidos en lo que hasta el Estado", dijo en aquel entonces.

Este sábado, Lucía Pinto fue noticia en el vecino país tras presentar su renuncia la cual hizo pública durante la noche del viernes.

“En vista de los hechos acontecidos durante las últimas semanas, he presentado mi renuncia indeclinable al cargo de Intendenta de la Región de Coquimbo al Presidente de la República, Sebastián Piñera”, afirma en el documento.

La misiva agrega que “por el profundo amor que tengo a mi región, a la que he servido siempre con dedicación, compromiso y lealtad, he tomado esta decisión, pues ella me permitirá dedicarme por completo a mi defensa”.

En la misma línea, sobre su decisión agrega que “no quisiera que la región de Coquimbo y el gobierno al que he servido pudieran verse afectados de ninguna manera”.

Por último, Pinto agradece el el apoyo y confianza brindado por el presidente Sebastián Piñera, quien señala le ha entregado un “respaldo en todo momento”.

Asimismo, expresa su gratitud a “todas las personas que me han entregado innumerables muestras de confianza y cariño, ellas son el mayor aliciente para demostrar que en todo momento he actuado persiguiendo exclusivamente el bienestar de mi región.

La salida de la autoridad se da en medio de una investigación por fraude al fisco llevada a cabo por la Fiscalía, luego de que saliera a la luz la compra de un terreno por parte del Gore, que eludió la “toma de razón” de Contraloría. Uno de los cuestionamientos es que el valor de las tierras, destinada para un centro deportivos en el sector de San Ramón, supera con creces su tasación inicial.

Las indagaciones que pesan sobre el Gobierno Regional surgieron a raíz de un reciente reportaje de Radio Bio Bio, que reveló irregularidades en la compra de un terreno por 9.800 millones de pesos, en circunstancias en que su tasación superaba escasamente los 4 mil millones.

Iremos ampliando esta información a medida que surjan detalles, de la misma manera que informaremos quién será el próximo o la próxima intendente de la Región de Coquimbo en Chile. (Con información de Región Binacional)