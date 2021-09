Precandidatos del Frente de Todos recibieron propuestas de jóvenes de Capital 

Aubone destacó el trabajo realizado en la tarde de este lunes y la participación activa. _"Me parece super importante que hoy estén acá dialogando, nos interpelen, porque de esa forma se construye la democracia. Involucrándonos en la vida a nuestro alrededor y buscando formas de cambiar realidades. Se que muchos acá están llenos de incertidumbre o dudas, nosotros también estuvimos en su lugar y tuvimos sueños. Entonces sepan que acá tienen un espacio que lidera Sergio Uñac y que les ha dado lugar a los jóvenes, porque queremos que sean protagonistas.

"Estamos acá sin ningún temor, porque tenemos la tranquilidad que hicimos todo por cuidar la salud, la economía, el trabajo, la educación. No quiere decir que no nos equivocamos, pero que hoy seamos la provincia con una de las mejores gestiones calificadas del país, es algo que logramos entre todos", remarcó la ministra de gobierno.

”Estamos para escuchar y dialogar con ustedes cuando quieran. Nuestras puertas siempre están abiertas. Porque sus inquietudes y necesidades con las mismas que las nuestras, trabajamos para poder brindarles respuestas. Porque todos deben tener la posibilidad de poder concretar sus sueños en nuestra provincia” Expresó Luis Rueda.

Por su parte el intendente Baistrocchi enumeró algunas políticas en materia de trabajo de Gobierno de San Juan como así también de la gestión municipal. Siendo la provincia la que más empleo genera en el sector privado en relación de su población. Capital se ubica como el 5 municipio que más trabajo joven genera en el país. Los diversos programas provinciales como “San Juan Trabaja”, “Proteger Empleo”, “Te Sumo”, entre otros. Como así también la gran cantidad de viviendas en construcción con la mano de obra que esto implica.

Por su parte Benavente habló sobre los desafíos de las pospandemia para los jóvenes. "Se viene un nuevo mundo y ese nuevo mundo va a necesitar jóvenes dúctiles, flexibles. Pero al mismo van estar quienes por diversos motivos no puedan. Y nuestro espacio se va a encargar de todos y cada uno de ustedes. Porque somos un frente que incluye, no que excluye. Y los jóvenes tienen y van a tener un rol fundamental, pero no necesitamos que sean complacientes, al contrario que participen cuestionando para transformar la realidad. Porque nosotros fuimos jóvenes y no nos olvidamos".

Sobre el final Trujillo y Tortarolo resaltaron la pluralidad del Frente de Todos. "La inclusión siempre la hemos logrado a través del dialogo, generando debates y buscando consensos con todos los sectores incluidos los jóvenes", expresó el representante gremial. "Hoy hay pluralidad de este espacio la pueden ver reflejada en esta lista. Los jóvenes, las mujeres. Porque aca si se escuchan sus ideas. Porque ustedes también forman parte de este gobierno", dijo en última instancia la presidenta del consejo deliberante de Chimbas.