El posteo de los kiosqueros sanjuaninos para quienes no puedan pagar por productos

A través de un posteo en redes sociales se conoció la movida solidaria que realizan algunos almaceneros de la Provincia. “Si esta semana no trabajaste no dudés en escribirme”, expresa parte del mensaje.

Durante las últimas horas, las redes sociales fueron escenario de la crueldad con la que se manejan algunas personas, luego de conocer por ejemplo que una sanjuanina había resultado positiva respecto a la enfermedad: coronavirus. Insultos, amenazas y la proliferación de su foto y dirección invadieron las diferentes plataformas, pero hubo otro sector que repudió esta reacción injustificada y mandó su apoyo a la paciente que se encuentra aislada en su domicilio.

En este contexto del buen uso de las redes sociales se conoció que un grupo de kiosqueros ofrece ayuda a quienes no pueden pagar por sus productos. La iniciativa comenzó a circular por Facebook e Instagram durante las últimas horas del domingo.

Mensaje viral de los kiosqueros.

“Si esta semana no trabajaste no dudés en escribirme. Aunque sea un paquete de fideos, azúcar, té o algo voy a tener. ¿Quién más se suma?”, expresó el mensaje que intenta ayudar a quienes no pueden pagar por comer.