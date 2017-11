Por María Eugenia Vega

El juez Guillermo Adárvez zafó de enfrentar un jury. En la mañana del lunes, el jurado de Enjuiciamiento integrado por el presidente de la Corte de Justicia, José Soria Vega; los miembros del Foro de Abogado, Cristina Pintor y Ana Obredor, y los legisladores Pablo García Nieto y Amanda Díaz, resolvieron por unanimidad no le darán curso a la denuncia que efectuó el abogado Antonio Falcón. El letrado lo había acusado de irregularidades en el proceso contra Sebastián Merino por una causa caratulada como presento abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la hija del exdiputado Alfredo Castillo.





A casi tres meses de formalizarse el pedido de enjuiciamiento contra el magistrado del 3° Juzgado de Instrucción, los facultados definieron no seguir la investigación y la causa será archivada. Sobre el mediodía, se supo que la respuesta fue contundente y definitoria: Adárvez no va a juicio.





Argumentos de la denuncia contra el juez

Las tres razones principales que tuvo Falcón para denunciar a Adárvez fueron: incumplimiento de los deberes de funcionario judicial, desconocimiento reiterado y notorio del derecho, y morosidad injustificada (demorada de resolución, injustificada). Esto se desprende de una causa en la que Falcón actuó como defensor de un joven (Sebastián Merino, de 23 años) que había sido denunciado por un supuesto abuso sexual agravado contra la hija de un exdiputado (Alfredo Castillo), "amigo" del Adárvez. Luego de procesarlo, el juez había dispuesto su traslado al penal, en el que estuvo casi 6 meses preso.





Luego de una batería de presentaciones judiciales por parte de la defensa y por un análisis de parte de la Fiscalía, se definió anular el proceso y pedir la liberación de Sebastián Merino. Esto se produce al comprobarse que la denuncia había sido efectuada por el padre de la chica y no por la víctima. Al tratarse de un delito de instancia privada, este detalle no es menor ya que la denuncia no debió haber sido tomada y la causa perdió efecto.





Pero en el medio, hubo varios puntos oscuros que llevaron a pensar a la defensa de Merino, que Adárvez estaba realizando extrañas maniobras para favorecer a su "amigo" Alfredo Castillo. Por eso decidió denunciarlo y pedir su destitución, el pasado 30 de agosto. Ahora se conoció que la denuncia no prosperó.