Por un error, el IPV deberá sortear nuevas viviendas para el barrio en 9 de Julio

Debido a un error en la carga de bolillas en la Caja de Acción Social, algunos postulantes de los grupos 2 y 3 no tuvieron la posibilidad de participar del sorteo. El error involuntario se dio al cargar las bolillas correspondientes a la centena y no completar las bolillas faltantes en la decena en el cambio del grupo 1 al grupo 2. Esto provocó que los postulantes que tenían un número con decena del 6 al 9 no tuvieran posibilidad de participar.





A raíz de esto y con miras a que todos los sanjuaninos puedan acceder al sueño de la casa propia, el Gobierno provincial, a través del IPV, decidió realizar un nuevo sorteo solo para aquellas personas que no participaron previamente. Es importante destacar que se mantendrá la misma relación de cantidad de viviendas por cantidad de inscriptos en los grupos 2 y 3, que tiene por resultante 14 nuevas viviendas, pertenecientes a una ampliación del mismo barrio.





Este nuevo sorteo se realizará durante la tarde del jueves 18 de julio, una vez finalizados los sorteos de Ullum y Zonda.