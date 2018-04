Por seguridad, las escuelas prefieren rejas y guardias antes que cámaras y alarmas

/// Por María Eugenia Vega

Este dato se desprende del sondeo que realizó la oficina de Arquitectura del Ministerio, que fue la encargada de formular un cuestionario para directivos de todas las instituciones. En su respuesta hubo claras manifestaciones de reclamos por los daños que sufrieron (algunos casos fueron reiterados) durante los fines de semana o en la época de receso escolar.





La innumerable cantidad de roturas y otros daños provocados en ataques de autores desconocidos ocasionó perjuicio en cerraduras y picaportes. Esas son las herramientas que se remplazan permanentemente, según confiaron las autoridades a sanjuan8.com. Esto se suma a la gran cantidad de denuncias penales que hay por sustracciones de elementos de trabajo, dinero, mobiliario y demás, que se llevan los malhechores.





Entonces, teniendo en cuenta que la mayoría de las escuelas han pedido rejas y/o seguridad privada, quedó al descubierto que las alarmas ya no son tan requeridas y esto se debe a que si no cuentan con monitoreo pueden sonar durante largos minutos u horas y no se puede evitar ninguna situación delictiva o contravencional.





En cuanto a las cámaras de seguridad, el Ministerio de Educación no las está colocando, salvo en escuelas nuevas que son las que están entregando progresivamente.





Algunos casos

En Sarmiento, durante la época de receso estival, se produjo un violento episodio contra una institución educativa en enero. Este fue uno de los primeros hechos registrados del 2017 que marcó el comienzo de una seguidilla de hechos delictivos contra establecimientos escolares.





En Chimbas fueron varias las escuelas blanco de delincuentes. La violencia contra el mobiliario fue contundente en todos los casos. Hubo varios detenidos por estos ataques.