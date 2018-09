Por primera vez Rivera Prudencio habló de los juicios contra el EPRE por despidos injustificados

El titular del ente había mantenido el silencio ante los fallos de la Justicia, hasta ahora. Dijo que no se pagan sueldos por trabajos no prestados, que todos los fallos serán apelados y que hasta que el juez de Ejecución no resuelva no hay nada.