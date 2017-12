Por primera vez en la historia, una mujer estará al mando de Salud Pública

Finalmente después de varios días de incertidumbre se develó el nombre de quien ocupará el cargo en el Ministerio de Salud Pública. Eran tres los nombres que se sonaban como posibles, pero este lunes se conoció que Alejandra Venerando, la directora del hospital de Sarmiento, será la nueva ministra del área.

Este martes, el gobernador Sergio Uñac, pondrá en funciones a quien entrará en la historia por ser la primera mujer en ocupar el máximo cargo de la cartera.

Venerando tiene una larga trayectoria como médica. Fue directora del centro de salud Federico Cantoni y luego asumió como titular en el hospital Ventura Lloveras, en Sarmiento.

La profesional posee un muy buen concepto entre sus pares médicos quienes destacan su disposición y su compromiso con el trabajo para lograr mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La renuncia de Castor Sánchez

Tras dos años al frente del Ministerio de Salud Pública, el pasado 11 de diciembre, Cástor Sánchez renunció por razones personales.

A través de un comunicado el exfuncionario explicaba: "Luego de una profunda reflexión que me permitió sacar conclusiones, recientemente me reuní con el gobernador Sergio Uñac y le transmití mi decisión de dar un paso al costado en la gestión, por razones de índole personal no atinentes a la función pública.

Humildemente reconozco que en los dos años de intensa gestión se han logrado metas que parecen inalcanzables, cumpliendo así una importante etapa de transformación en beneficio de la salud de todos los sanjuaninos".

