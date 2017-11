Por primera vez hablaron

Un líder no se puede mantener en el poder sin una red de apoyo. Existen numerosos estudios que fundamentan la importancia de "hablar" para crear vínculos y esto demuestra la importancia que ello reviste. Elijo la tesis del primatólogo Frans De Waal que supo de líderes que eran sustituidos por otros tras perder sus alianzas, e inmediatamente después de ocurrido eso, perdieron el respeto del grupo. Una de las competencias básicas para cualquier animal social como es nuestra especie es la de crear vínculos: uno de los elementos clave de la inteligencia social.





Durante muchos años se creyó que la autoridad o el ejercicio de la autoridad estaba basado en cuánto más rigor aplicaba aquél que lo ostentaba, o cuánto más duro podía ser en sus castigos; los años de plomo , no solo en la Argentina, sino todos los desastres acontecidos en el mundo de manera autoritaria ponen en evidencia que el mandato y la autoridad de ninguna manera están basados con ese principio. Tarde o temprano ese supuesto líder caerá a pedazos, y esta aseveración no tiene excepciones, miremos si no en la historia lo que ocurrió con Hitler, con los gobernantes de facto y lo que seguramente ocurrirá con quienes aún están en el poder, específicamente me refiero a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela.





En los últimos 15 días gobernadores, ministros y secretarios de economía de las provincias vienen estudiando una serie de propuestas de la Nación para reformar el esquema impositivo en el país que es el que determina, ni más ni menos, cuánto de la torta se reparte en las provincias y cuánto se deja o recauda la Nación para sus arcas. Vale decir que en ese tire y afloje la Nación no juega de imparcial, claramente ha demostrado que uno de sus objetivos es beneficiar a la provincia de Buenos Aires donde juega su adalid Maria Eugenia Vidal; la joven gobernadora que le asegura a Macri la continuidad en el poder y va convirtiéndose en su reemplazante natural, si el éxito de la gestión la sostiene.





"Te doy tanto, me quitas cuánto...cedo un poquito aquí, pero gano por esta otra ley por allá...le saco un artículo a tal impuesto y logro ganancias por otro lado". Este juego de maroma es lo que ocurre cuando dos facciones se sientan a negociar, recordando el principio básico: "En toda negociación hay que ceder algo para ganar algo". Ahora bien ... San Juan ha defendido su posición en torno a no perjudicar al sector vitivinícola y a la vez resignó juicios que ya sabíamos le iban a ser adversos. La Foto de Vidal con Lorenzetti, el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue un claro mensaje a los gobernadores que ya podían anticipar la que se les venía cuando ese fallo se conociera, a nadie le iba a llamar la atención si la Corte le daba la razón a Buenos Aires y dejaba a las provincias con cara de póker ante un dictamen inapelable.





Sergio Uñac tenía la difícil misión de sostener la posición de San Juan y a la vez encontrar atajos para que la negociación no se caiga, no haberlo logrado, le hubiese significado tener que patear el tablero y esperar un fallo Judicial que le quitaba a la provincia 2.000 millones de pesos, el equivalente a por ejemplo, a la misma cifra de casas por año, a una ruta interlagos o al presupuesto que lleva la obra del nuevo Penal que tendrá San Juan, esa obra está estimada en 1.800 millones de pesos para su construcción. San Juan además recibe un bono compensatorio de 4.000 millones de pesos. Visto así, no hay dudas que sentarse a negociar era fundamental para defender derechos y para consensuar salidas si es que alguien quedaba perjudicado.





Aún resta conocer la letra chica para saber qué aspectos no hemos considerado y si en verdad allí en los apartados de las observaciones está la clave de lo que se negoció, ahí está la verdad de lo que se gana y lo que se pierde. Siempre es así, en todos los órdenes de la vida.





Este tipo de cuestiones, definen una política de Estado y marcan cual es el perfil de quién tiene el poder. Macri pudo haberlo hecho sin "hablar" con los Gobernadores; pudo esperar el fallo de la Corte y chau adiós, cada uno a su casa; pero prefirió la búsqueda del consenso fiscal que tiene también intereses políticos porque el solo hecho de haber judicializado el tema, ya le generó rispideces entre los mandatarios provinciales y éstos podían hacerle sentir su respuesta con el rigor transferido a los Diputados y Senadores Nacionales que les responden, no por "bueno" es que llamó a los Gobernadores, los llamó porque necesita de ellos para sostener un plan Federal.





Por eso siempre hay que leer entre líneas cada vez que hay una decisión política tomada.

El análisis del tema tiene tantas posibilidades y miradas como cuántos sean los actores que se sienten a debatirlo. Para algunos es un claro mensaje de la forma de llevar la conducción de un país y una provincia; para otros, hay que esperar antes de opinar porque la dinámica de la economía, la política, las decisiones y hasta Comodoro Py obligan a pegar el volantazo o a ir "recalculando" el rumbo según convenga o corresponda; en cualquiera de los casos, hay una realidad insoslayable, y es la del marco de diálogo que se impuso en el tema. Por primera vez nos encontramos con una discusión, debate, análisis o como quieran llamarle entre los que están a favor y los que están en contra, entre los que buscan intereses para un sector u otro, entre los que deben buscar el BIEN COMUN... ese es el principal objetivo, sea del lado que estén gobernadores y Nación para concretarlo. Un contraste alevoso respecto de cómo se tomaron las decisiones en los últimos tiempos. Nunca imperó el diálogo, nunca preguntaron más que a un círculo íntimo cómo se debía hacer y lo que es peor; si tenías la suerte como provincia de caer simpático o estar en ese círculo, seguramente eras acreedor de beneficios. En éstos últimos 12 años San Juan se vio muchas veces beneficiada, pero también tragó saliva en infinidad de oportunidades ante el desplante y maltrato al que podía verse sometida.





El transcurso del tiempo determinará cómo sigue la historia, dónde, cuándo y cómo Uñac deberá sacar y mostrar los dientes y de la misma manera cuándo replegarse y esperar. Esa es su función si quiere reafianzar su liderazgo político.





En las sociedades ocurre de igual manera. Cuanto más nos aislemos, menos probabilidades tendremos de encontrar aliados con los que cooperar y llevar a cabo proyectos de éxito. Cada nueva persona con la que tengamos una relación de calidad es una ventana y es un recurso. La red social de las personas condicionan su vida. Es decir, en todas sus versiones; en donde impera el verbo se ha demostrado que los buenos líderes son los miembros del grupo que más tiempo dedican a hablar con los individuos, aunque ese tiempo esté repartido entre muchos individuos.





Hoy la política tiene un gran desafío y es usar este método siempre. Entenderlo determinará que está dejando atrás viejas y nocivas prácticas que solo llevaron al enfrentamiento, a la confrontación y al choque. Estamos ante una oportunidad histórica, sepan nuestros gobernantes aprovecharla.