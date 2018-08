Por las subas de las naftas, bajó la demanda de los taxis y remises

"Por las subas de combustibles nos hemos volcado a quedarnos en un punto fijo y no girar buscando pasajeros", indicó Walter Ferreris, del sindicato de Taxis, en radio UNSJ. Esta fue la alternativa que encontraron los choferes para enfrentar tanto la baja del pedido del servicio, como el incremento en forma permanente del combustible.





En cuanto al servicio de colectivos, la Dirección de Tránsito y Transporte asegura que aún no se hizo una contabilización de la utilización de la SUBE en el último mes, pero pese a no tener el número exacto, notaron un incremento no sólo en el uso de los colectivos, sino en la demanda de tarjetas y en la recarga de las mismas, en los diferentes puntos habilitados.